Cuarenta voluntarios atienden en La Bañeza a 300 vecinos evacuados de 33 pueblos

uarenta voluntarios de Cruz Roja prestan atención médica y psicológica y proveen de alimento y abrigo a trescientos vecinos que han sido evacuados de 33 pueblos del sureste de León y que pernoctan en el pabellón municipal de La Bañeza (León) convertido en un refugio improvisado.

El responsable de Emergencias de Cruz Roja en Castilla y León, Ángel García, ha explicado este miércoles en declaraciones a EFE desde el pabellón municipal de esta localidad que los vecinos van llegando según van siendo evacuados de sus pueblos.

"Están en una situación bastante complicada, porque, según van pasando los días, las personas van teniendo más incertidumbre, más miedo, no saben qué es lo que va a pasar ni cuando podrán regresar a sus casas", ha agregado.

Aquí, ha proseguido, "lo que se hace es proveerles de lo que son las necesidades básicas esenciales como alimentación, avituallamiento, abrigo, y, lo más importante para muchos de ellos, les escuchamos y tratamos de aliviarles el sufrimiento que están padeciendo".

"La mayoría de las personas son mayores y tienen necesidades especiales de movilidad, de accesibilidad y de medicinas, porque muchos han tenido que salir corriendo de su casa y no han podido traer ni lo más básico", ha explicado.

Este pabellón municipal de La Bañeza es sólo uno de los cinco espacios en los que Cruz Roja ha instalado en esta localidad un refugio para los vecinos desalojados por el fuego.

"Empezaron a llegar autobuses, sobre todo ayer por la tarde, de vecinos desalojados y en colaboración con el Ayuntamiento habilitamos otros pabellones porque aquí sólo hay 287 camas disponibles", ha afirmado.

La atención que se presta a los evacuados en La Bañeza, ha añadido, es posible gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento, el Centro de Salud y la farmacia, Protección Civil y la propia Cruz Roja.

El alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, por su parte, ha insistido en que la "prioridad absoluta" es garantizar la seguridad de todas las personas afectadas, favorecer la mejora de la situación en las localidades damnificadas y ofrecer la atención necesaria para cubrir todas las necesidades básicas.

"El Ayuntamiento continúa trabajando activamente en la acogida de personas desplazadas desde distintos municipios y localidades cercanas, como Alija del Infantado, Jiménez de Jamuz o Pobladura, entre otras, a causa del incendio forestal", ha afirmado el alcalde.

Carrera ha puntualizado que "aunque se agradece la colaboración ciudadana", hay que tener "calma y prudencia" puesto que, por el momento, "el número de voluntarios está cubierto y no es necesaria más ayuda".

Asimismo ha recordado a la población que, en caso de encontrarse en zonas de riesgo, es fundamental seguir las indicaciones de la Guardia Civil y cumplir las medidas de seguridad establecidas para evitar cualquier peligro.