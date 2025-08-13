Más de 1.300 nuevas personas evacuadas en la provincia de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Subdelegación del Gobierno de León acaba de dar los datos: De Molezuelas de la Caballeda/Castrocalbón finalmente se ha desalojado a:

Valle de la Valduerna 82 personas.

Castrotierra de la Valduerna 186 personas.

Palacios de la valduerna 353 personas.

Fresno de la Valduerna 683 personas que irán a los albergues que Cruz Roja mantiene en La Bañeza.