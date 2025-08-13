Santa Marina del Rey recauda fondos en favor de AFA

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santa Marina del Rey entregó este martes las donaciones recaudadas gracias al mercadillo solidario de libros usados durante la Feria del Ajo del pasado 18 de julio, en beneficio la Asociación Familiares Alzheimer (AFA) Santa Marina del Rey, Órbigo y Páramo. Al acto acudieron el presidente de la AFA, Rafael Mayo Sánchez y el alcalde del municipio, Francisco Javier Álvarez.

Actualmente, la asociación atiende a 110 usuarios con el apoyo de 42 trabajadores y 17 voluntarios. Dentro de los servicios que ofrecen destacan la estimulación cognitiva y física para los afectados por Alzheimer y el apoyo psicológico, y la labor formativa e informativa, que se lleva a cabo con los familiares. Este acompañamiento y apoyo psicológico permite a los familiares conciliar su vida laboral y tener tiempo para su propio descanso.

La AFA de Santa Marina del Rey cuenta con dos centenarias, Manuela Vega García y Josefa Martínez Sánchez, un claro ejemplo del cuidado y compromiso que la asociación, junto al Ayuntamiento, mantiene con las personas mayores.

Francisco Javier Álvarez señaló que «Santa Marina del Rey se está convirtiendo en la ciudad del mayor en el ámbito rural en Castilla y León».