Mansilla de las Mulas licita las obras del albergue

Mansilla de las Mulas ha sacado a licitación el proyecto de la primera fase para la reforma del albergue de peregrinos municipal, según figura en la Plataforma de Contratación del Estado, por 570.000 euros.

Este espacio, ubicado en el centro de la localidad, contará con 64 plazas en literas repartidas en ocho dormitorios compartidos, salas de estar, cocina de uso libre, lavadora y secadora, resguardo para bicicletas, ordenador y wifi, además de un patio central para el descanso de los peregrinos. Por este motivo el Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas encargado el proyecto,, el cual define las obras a ejecutar y sirve de base para la adjudicación y posterior realización de las mismas. El presupues o total de la obra tiene un presupuesto total de 1.189.307,68 €, aunque el objetivo del Ayuntamiento es fraccionar la obra en dos fases, que atenderán a la disponibilidad de gasto de fondos propios y a la concesión de subvenciones por parte de las diferentes administraciones. En esta ocasión se incluye la primera fase que cuenta con una disposición presupuestaria en este 2025 de 688.500,54 €.

Las obras incluidas en este proyecto consisten en la construcción completa de la parte del inmueble con fachada a Calle Puente, remate del patio central y las obras interiores del inmueble con fachada a Calle Mesones contempladas en el proyecto completo y que cierran el exterior de la edificación, es decir, vaciado interior, excavaciones, cimentación, estructura, cubierta y toda aquella instalación de saneamiento enterrada en el suelo de planta baja hasta la acometida a dicha calle. El plazo de ejecución de esta primera parte del proyecto será de diez meses desde su ejecución.

En otra segunda fase se acometerá el acondicionamiento interior.

Para el Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas estas obras son de «vital importancia», ya que es clave para favorecer su posicionamiento geográfico dentro del Camino de Santiago. Además, para el consistorio es «algo prioritario» facilitar la llegada de peregrinos a su municipio, que acceden Mansilla por el Real Camino Francé y ofrecerles un alojamiento y unos servicios de calidad el tiempo que estén en la localidad. Además, este proyecto viene a reforzar el sector turístico de la villa.