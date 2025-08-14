Más de 1.500 efectivos luchan en León contra 15 incendios activos

Publicado por M. J. Muñiz/M. Félix/ M. Carnero León Creado: Actualizado:

Con un nuevo llamamiento a la población para que no intente participar en la extinción de los incendios, «ya que ponen en peligro tanto sus vidas como las de los operativos que trabajan en los fuegos», el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, y el subdelgado del Gobierno, Héctor Alaiz, recordaron anoche que son más de 1.500 los efectivos que trabajan actualmente en intentar atajar los 15 incendios activos en la provincia. Sin datos aún sobre superficie quemada o daños, sí señalaron que se solicitará la declaración de zona catastrófica para todas las localidades afectadas por unas llamas que siguen avanzando, mientras se producen nuevos focos. La Guardia Civil investiga «exhaustivamente» todos los escenarios, y ya se están produciendo las primeras identificaciones de presuntos autores de los siniestros.

Además del voluntario fallecido el martes, continúan en estado crítico los dos heridos que se encontraban con él en Nogarejas, que han sido trasladados al Hospital Río Hortega de Valladolid; mientras que otro permanece ingresado en el Hospital de León.

En total ayer sumaron más de 7.800 los ciudadanos desalojados de 34 poblaciones de la provincia, la mayor parte de ellos no volverán en las próximas horas a sus domicilios.

El incendio que más preocupa sigue siendo el de Castrocalbón, que ayer por la tarde sumó los desalojos de Fresno, Castrotierra, Valle y Palacios de la Valduerna. Los trabajos ahora se concentran en los frentes Norte y Oeste. El flanco Este «no presenta grandes problemas», ya que cochó contra la zona de cultivo del Órbigo y se ha parado; ahora se trabaja en que no llegue a Tabuyo o a la Maragatería.

El operativo de la UME analiza la situación desde su puesto en La Bañeza.ANGELOPEZ

Mientras, el Bierzo sigue inmerso en un ambiente de alerta cambiante a medida que pasan las horas tras cumplirse ya 5 días de incendios forestales por todos los costados de la comarca. El ejemplo de ayer miércoles está en Valdeprado, que se anunció que iba a ser desalojado, pero finalmente no lo fue. Los problemas más graves se daban en los montes de Llamas de Cabrera, donde el fuego se dirigía a la población. El flanco que partió de Yeres estaba previsto que se juntara con el de Llamas por encima de Pombriego. La gente volvió a casa en Médulas, Carucedo y a última hora de la noche en Voces, y se propuso el desalojo de Montes de Valdueza; mientras que en Peñalba de Santiago se permitió la vuelta sólo de los vecinos, siempre que se mantengan confinados. En Pombriego se decretó el confinamiento por seguridad porque durante la noche se realizó un cortafuegos técnico para frenar el avance de las llamas. En el caso de Ponferrada, el comité de alerta que dirige el alcalde Marco Morala sigue en activo debido precisamente a esa premisa cambiante de los incendios. Incendios que incluso afectaban a la ciudad, al barrio de La Placa y que pudo ser sofocado rápido. El otro foco destacado de peligrosidad por las llamas muy vivas está en el municipio de Páramo del Sil, en Anllares y la zona del alto del Miro y el fondo de los valles calcinados. Ayer tarde se registraron zonas activas de alta virulencia por los vientos, llegando a amenazar a Valdeprado, que finalmente no fue desalojado. También en Vega de Valcarce hubo problemas y su nueva alcaldesa, Alba Rodríguez, emitía una nota de agradecimiento por la extinción del incendio en Laballós. Está controlado.

En el caso del incendio de Orallo los vientos «muy fuertes y extraños» ayer dificultaron las labores de extición. La cabeza del fuego pasó a Asturias, y se espera hoy también la colaboración del Principado para el operativo, aunque no presenta peligro para las poblaciones.

El incendio de Fasgar registró ayer reproducciones del fuego en la cabeza, tocando a Palacios del Sil, hasta entrar en una zona pedregosa y se le considera controlado. Por lo que se refiere al de Paradiña, está controlado y con un perímetro estable, pero los operativos siguen refrescando la zona para evitar rebrotes.

Ayer se registraron en distintos puntos de la provincia otros focos de fuego, algunos de ellos intencionados, como el de Luna; y otros que «quedaron en un susto», como el de La Vecilla/Pardesivil. En Cármenes un rayo produjo un incendio con dos focos, que anoche estaba valorándose; y por el mismo motivo se inició un fuego en Valdesamario, que está controlado.

En Sabero, también a consecuencia de un rayo, se inició un fuego que está pendiente de valoración. Nuevos focos surgieron también en Aviados, La Robla, Rueda del Almirante, San Vicente del Condado,... Algunos de ellos se mantenían anoche activos, y según la Junta se encontraban bajo control, y también bajo demanda de efectivos en el caso de que «ocurra alguna incidencia, para aportar medios para su extinción».

Investigado en Filiel

Ayer efectivos del Equipo Roca de la Comandancia de la Guardia Civil de León investigaron a un hombre de 58 años de edad, como presunto autor de un incendio forestal por imprudencia grave en la localidad de Filiel, en el término municipal de Lucillo. Los hechos ocurrieron el pasado 10 de agosto a las 1:50 horas, durante la celebración de una verbera celebrada en la localidad, cuando el ahora investigado lanzó una bengala/cohete provocando el inicio del incendio. El incendio pudo ser extinguido, alcanzó una extensión de 2 hectáreas y se acercó peligrosamente a la localidad.