Tres ganaderos sobreviven al incendio de Barniedo tras resguardarse en un refugio

Un grupo de agricultores y ganaderos leoneses han iniciado una acción solidaria para facilitar alimento al ganado de la comarca de la Valdería afectado por el incendio que alcanzó la provincia procedente de la vecina Zamora.

Sin embargo, a primera hora de la tarde, Boca de Huérgano lamentaba la desaparición de tres de ellos.

Tras un amplio despliegue de medios en su búsqueda, el alcalde de la localidad, Óscar Fernández, ha confirmado al Diario de León que los tres desaparecidos han sido localizados gracias a los helicópteros y a la vuelta de la cobertura móvil. "Estaban refugiados en una laguna", ha declarado.

En lo que respecta a la situación del pueblo, el alcalde se mantiene positivo y cree que la situación "parece que se está estabilizando".

Por otro lado, los devastadores incendios que asolan la provincia de León desde hace días dejan ya dos muertos y un reguero infinito de tragedias personales. En las últimas horas ha fallecido uno de los heridos que permanecía ingresado con quemaduras graves en el 85 por ciento de su cuerpo. Se trata de Jaime Aparicio Vidales, de tan sólo 37 años, que luchaba como voluntario en el mismo frente que el otro fallecido. Había llegado al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid (HURH) procedente del Complejo Asistencial Universitario de León, según ha confirmado la Junta. Además de la tragedia humana, los incendios no censan cuando son las seis y media de la tarde: León lucha ya contra cinco incendios en nivel 2 de peligrosidad.

El día comenzaba con la mala noticia de la muerte de Jaime Aparicio. En el Hospital de Valladolid siguen atendidos cinco pacientes, tres de ellos en la Unidad de Quemados, los tres en estado crítico. Otros dos están en la UCI convencional, uno en estado crítico y otro con pronóstico grave.

El sexto herido, un varón de 78 años que estaba ingresado en el Complejo Asistencial Universitario de León con quemaduras en el 17 por ciento de su cuerpo, fue trasladado ayer por la tarde a la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Universitario de Getafe.

Jaime Aparicio es la segunda víctima mortal de una tragedia que ya se cobró la vida de Abel Ramos, uno de los voluntarios que perdió la vida intentando que el fuego no entrara en el pueblo de Nogarejas. Los dos quedaron atrapados por las llamas.

Un familiar del último fallecido ha compartido en redes un emotivo mensaje: "Primo, donde quiera que te fueses estaremos siempre unidos... fuiste fuerte y lo intentaste aunque no lo lograses, el mérito está ahí, era casi imposible y aguantaste lo que pudiste. Nos dejaste demasiado pronto".

El delegado del Gobierno, Nicanos Sen, ha confirmado esta segunda muerte: "Hoy lamentamos un nuevo fallecimiento de una persona que formaba parte del dispositivo que lucha contra los incendios en la provincia de León, concretamente en la comarca de la Valdería. Mi más sentido pésame a la familia, a su entorno y compañeros en estos duros momentos".

En el caso de las cinco personas hospitalizadas en el Río Hortega de Valladolid, todas ellas procedentes de Zamora, se trata de una mujer de 56 años con el 48 por ciento de su superficie corporal quemada, un hombre de 36 años con el 50 por ciento del cuerpo quemado, en estado crítico y con "muy mal pronóstico", según el parte de la Junta; otro hombre de 64 años con el 35 por ciento quemado, otro hombre de 80 años con el 15 por ciento quemado; y otra mujer de 77 años con el 10 por ciento quemado.

La situación, a las 18.30 horas

Hasta nueve incendios se encuentran a estas horas en nivel dos de peligrosidad en Castilla y León, ocho de ellos concentrados en el noroeste de la Comunidad, en las provincias de Zamora y León, y uno más en el sur de Salamanca. La provincia de León es la más afectada, con cinco fuegos en ese nivel, tres de ellos activos desde el pasado viernes 8 de agosto: el que se originó, probablemente por rayos, en Fasgar, en la comarca de La Magdalena; el de Anillares del Sil, en Anillares del Sil, en la zona de Vega de Espinareda; y el de Llamas de la Ribera, que se encuentra como el anterior en investigación.

A ellos se unen el de Yeres, que ha afectado desde el sábado al entorno de las minas de oro romanas de Las Médulas, y el que comenzó ayer miércoles en Barniedo de la Reina, en el entorno de Riaño. También afecta a la provincia leonesa el de Molezuelas de la Carballeda, que comenzó el domingo en Zamora y afecta a las provincias zamorana y leonesa, y los otros dos incendios en nivel 2 en Zamora en estos momentos son el de Puercas, activo desde este lunes, y el de Castromil, que se originó en la noche del martes. Los siniestros con evolución más preocupante se completan con el que se produjo también el martes en La Alberca, que se ha reavivado hoy y ha obligado a confinar preventinamente a la población y a evacuar a los turistas.

Por otra parte, hay otros dos incendios en nivel 1 actualmente: el de Orallo, cuyo origen se vincula con rayos, activo desde el pasado viernes en la zona de Villablino; y el de Resoba, en Palencia, cuya peligrosidad ha sido rebajada en la tarde de hoy después de que obligara a confinar los municipios de Lebanza y el Campo.

De igual manera, se encuentran activos otros nueve incendios, cinco de ellos en León (Castrocalbón, Los Barrios de Luna, San Feliz de las Lavanderas, La Uña y Puente Almuhey), dos en Salamanca (El Casarito y La Sierpe), uno en Zamora (Porto) y otro en Palencia (Polvorosa de Valdavia).

Comunicado del Ayuntamiento de La Bañeza

"Ante la trágica noticia conocida en la mañana de hoy sobre el fallecimiento del joven Jaime Aparicio, natural de Quintanilla de Flórez, que se encontraba realizando labores de extinción de incendios junto a Abel Ramos, el Ayuntamiento de La Bañeza desea trasladar su más sentido pésame a los familiares y amigos de las víctimas, así como expresar su profundo pesar por esta dolorosa situación que ha acabado con la vida de dos jóvenes. Como muestra de duelo y respeto, el Ayuntamiento de La Bañeza ha decidido cancelar todos los actos festivos previstos para este jueves, 14 de agosto, a excepción del Festival de Circo Ciudad de La Bañeza y la representación de la Zarzuela El barbero de Sevilla.

El Consistorio lamenta profundamente los daños ocasionados por los incendios que están afectando a las comarcas de La Bañeza, y muy especialmente las irreparables pérdidas humanas que han causado. Para el resto de los actos festivos programados, se informará puntualmente de las decisiones que se adopten.