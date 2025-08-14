Un rayo causa un incendio entre Portilla y Barniedo

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

Un rayo causado por la tormenta seca registrada en las últimas horas ha sido el origen de un incendio en los montes entre Portilla y Barniedo, ubicados entre los valles de Lechada y Valponguero. Se trata de una zona muy complicada orográficamente, según conversaciones del alcalde de Boca de Huérgano con el delegado de la Junta, Eduardo Diego y los técnicos de medio ambiente.

En la extinción de las llamas participarán un hidroavión, un helicóptero y un convoy.