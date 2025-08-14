Mañueco adelanta que los Cecopis de León y Zamora propondrán una desescalada progresiva de las evacuaciones por los incendios para que los desalojados vuelvan a sus casas

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, subrayó hoy que la evolución de algunos incendios que azotan Zamora y León es “favorable”, por lo que es previsible que los centros de coordinación operativa integrada (Cecopis) de esas provincias propongan en las próximas horas una desescalada progresiva de las evacuaciones para que algunos de los desalojados puedan volver a sus casas.

Mañueco aseguró hoy en una entrevista en el programa Más de uno de Onda Cero que, en la actualidad, unas 9.000 personas habían sido desajoladas de sus domicilios en poblaciones afectadas por los incendios en la Comunidad. “Es una cifra que fluctúa”, declaró. Puso el ejemplo de que ayer se ordenó la evacuación “por precaución” de vecinos de algunos pueblos de localidades cercanas al incendio de Orense.

No en vano, el presidente del Ejecutivo autonómico reiteró, según recogió la Agencia Ical, que lo más importante es salvaguardar la vida de las personas. “Es mejor prevenir que curar. Lo único que no puede volver a su estado original es la salud y la vida humana. Todo lo demás vuelve a su estado original, tal y como ha quedado comprobado en el incendio de la Sierra de la Culebra”, precisó.