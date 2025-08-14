El PSOE pide la comparecencia “urgente” de Mañueco y el cese de Suárez-Quiñones como “responsables” de la situación por los incendios

El secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, analiza diversos asuntos de actualidad de Castilla y León.ICAL

Los incendios que asolan estos días España han provocado cortes en 14 carreteras, cuatro de ellas en Cáceres, con 25 kilómetros cortados en la A-66 a la altura del municipio de Casas del Monte, y con la N-630, en Plasencia, intransitable, mientras que en Castilla y León son nueve las carreteras provinciales cortadas.

En concreto, tres de ellas se encuentran en Zamora, otras tres en León y otras tres en Palencia.

Esta última vía ha elevado a 14 las carreteras que en a las 10:30 horas se encontraban cortadas: 13 secundarias y la A-66, perteneciente a la red viaria principal, según la última información aportada por la Dirección General de Tráfico (DGT).

En Cáceres, el incendio forestal declarado el martes en la localidad cacereña de Jarilla ha provocado también el corte de la CC-213, en Villar de Plasencia y la CC-214 en Jarilla.

Otras tres carreteras permanecen intransitables en Zamora: la ZA-P-2433, en Puercas; la ZA-P-2434, en Abejera; y la ZA-902, en Losacio-; las mismas que en León (LE-133, en Valdeviejas; LE-125, en La Bañeza y LE-110, en Castrocalbón).

También en Castilla y León, en la provincia de Palencia, tres carreteras se encuentran afectadas a la altura de La Pernía (PP-2114, PP-2113 y PP-2116), mientras que en Huelva permanece cortada la HU-8100, en Aroche.

La DGT pide evitar circular por estas zonas.

Por su parte, Renfe ha reanudado este jueves los servicios de alta velocidad que enlazan Madrid con Galicia una vez que se ha analizado el estado de la vía tras el incendio en la provincia de Ourense.

España ha pedido a la UE la ayuda de dos aviones Canadier, que está previsto que lleguen este jueves, para la extinción de los incendios forestales que asolan España y que han obligado a desalojar a miles de personas.