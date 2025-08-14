La Guardia Civil detiene a dos hombres e investiga a un tercero por los fuegos en la Comunidad

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Fruto de las investigaciones realizadas por la Guardia Civil en Castilla y León, el Seprona de la Comandancia de Zamora, en la mañana de hoy, ha procedido a la detención de un hombre como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia en el que se vieron afectadas unas 4.000 hectáreas en las localidades de Puercas de Aliste-Gallegos del Rio, donde se inició y que afectó a las localidades de Ferreruela de Tabara, Losacio, Abejera, Riofrío de Aliste, Sarracín de Aliste, Valer, Bercianos de Aliste y Sesnandez de Tábara.

En relación con el incendio en la localidad de Filiel-Lucillo (León) en el que se vieron afectadas 2 hectáreas, el equipo Roca de la Comandancia de la Guardia Civil de León, ayer día 13, procedió a la investigación de un varón como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia.

El pasado día 12 el Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila, detuvo a un varón como presunto autor de un delito de incendio forestal intencionado que arrasó un total de 2.200 hectáreas en los términos municipales de Cuevas del Valle, Mombeltrán y El Arenal (Ávila).

La Guardia Civil continúa colaborando activamente con los dispositivos de extinción de los incendios activos en Castilla y León, evacuaciones, traslado y realojo de las poblaciones afectadas, en los que participan diariamente unos 400 efectivos de Seguridad Ciudadana, Usecic, Seprona, GRS y Tráfico entre otras.

Se continúa con las gestiones e investigaciones de todos los incendios forestales, con el fin de recabar indicios e informaciones necesarias para el esclarecimiento de las causas de los mismos, e identificar a los posibles autores.