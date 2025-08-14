Diario de León

Descubre cómo funcionan los cuatro niveles de alerta por incendios

Cuando los fuegos forestales se convierten en emergencia nacional

Agencias

 EFE

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

Los incendios forestales se han convertido en una de las mayores amenazas ambientales para España en los últimos años, con episodios cada vez más frecuentes e intensos. La provincia de León está siendo actualmente devorada por las llamas en uno de los peores incendios registrados en lo que va de 2025, poniendo a prueba el sistema nacional de clasificación de emergencias por incendios forestales. Este mecanismo, estructurado en cuatro niveles de gravedad creciente, determina qué recursos se movilizan y quién asume el mando de las operaciones.

El sistema español de gestión de incendios forestales se organiza mediante una escala progresiva (niveles 0, 1, 2 y 3) que permite una respuesta coordinada según la magnitud de la amenaza. Esta clasificación no solo define qué administración tiene la competencia para dirigir la crisis, sino que también establece los protocolos de actuación y la magnitud de los recursos que deben desplegarse para combatir el fuego y proteger a la población.

Los expertos en gestión de emergencias señalan que, con el avance del cambio climático, estos sistemas de clasificación resultan cada vez más necesarios. Las temperaturas récord registradas en España durante los últimos veranos, combinadas con periodos prolongados de sequía extrema como el actual, han creado las condiciones perfectas para incendios más voraces y difíciles de controlar, como el que está afectando actualmente a León.

Imagen del incendio en los montes entre Portilla y Barniedo.

 CAMPOS

🟡 Nivel 0: cuando las comunidades autónomas controlan la situación

El nivel más bajo de la escala corresponde a incendios de escasa complejidad que pueden ser sofocados con los medios ordinarios de extinción. Se trata de fuegos que afectan exclusivamente a terrenos forestales sin amenazar núcleos de población o infraestructuras críticas. En estos casos, la gestión recae íntegramente en los recursos autonómicos disponibles, como brigadas forestales, bomberos locales y medios aéreos regionales.
Un ejemplo típico de nivel 0 sería un conato detectado en una zona de baja densidad vegetal, con buena accesibilidad para los medios terrestres y condiciones meteorológicas favorables. Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, aproximadamente el 65% de los incendios forestales declarados en España durante 2024 se resolvieron sin escalar más allá del nivel 0, lo que demuestra la eficacia de los dispositivos autonómicos en la extinción temprana.

dl

🟠 Nivel 1: la prealerta que moviliza recursos preventivos

Cuando un incendio presenta potencial para crecer o afectar zonas habitadas, se declara el nivel 1. Este escalón implica un riesgo moderado que, sin ser inmediato, requiere una intensificación de la vigilancia y recursos. Aunque la dirección sigue siendo autonómica, se activan protocolos específicos como el refuerzo de equipos, mayor vigilancia y posibles evacuaciones preventivas en áreas cercanas al perímetro del fuego.
Las estadísticas del Centro Nacional de Seguimiento de Incendios Forestales indican que aproximadamente un 25% de los fuegos declarados en España durante 2024 alcanzaron este nivel, aunque muchos fueron controlados antes de necesitar ayuda externa.
Un incendio de nivel 1 podría ser aquel que se acerca a una urbanización aislada o a una vía de comunicación secundaria, pero que todavía puede ser contenido con los medios disponibles en la comunidad autónoma. La diferencia clave con el nivel 0 es la existencia de un riesgo potencial para bienes no forestales o personas, lo que obliga a movilizar más recursos y establecer perímetros de seguridad preventivos.
Imagen del incendio declarado en la tarde de este lunes en la localidad madrileña de Tres Cantos y que obligó a desalojar varias urbanizaciones próximas al fuego. EFE/Mariscal.

 

🔴 Nivel 2: cuando las llamas superan la capacidad autonómica

El salto al nivel 2 supone un punto de inflexión en la gestión del incendio. Se declara cuando el fuego presenta un riesgo alto y supera la capacidad de respuesta de los medios autonómicos. En este escenario, se activa la intervención de recursos estatales como la Unidad Militar de Emergencias (UME) o las Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRIF) del Ministerio para la Transición Ecológica.
Los incendios de nivel 2 son los que generalmente acaparan la atención mediática, pues suelen afectar a grandes extensiones de terreno y requieren evacuaciones a mayor escala. Según los datos oficiales, durante el verano de 2024 se declararon 37 incendios de nivel 2 en toda España, siendo Galicia, Castilla y León y Andalucía las comunidades más afectadas.
La coordinación entre administraciones es el mayor desafío en este nivel. Aunque la dirección técnica sigue siendo autonómica, la integración de medios estatales exige un flujo constante de información y decisiones consensuadas para optimizar los recursos.

⚫ Nivel 3: la emergencia nacional que moviliza a todo el país

El nivel más grave, reservado para situaciones extremas, implica la declaración de emergencia nacional. En este punto, el Ministerio del Interior asume el mando directo de las operaciones a través del Plan Estatal de Protección Civil. Los incendios de nivel 3 representan una amenaza directa para la vida humana, infraestructuras críticas o valores ambientales excepcionales, y requieren la movilización de todos los recursos disponibles a nivel estatal e incluso internacional.
España ha experimentado pocos incendios de nivel 3 en su historia reciente, pero su frecuencia ha aumentado en los últimos años. Los devastadores incendios de Valencia en julio de 2023, que calcinaron más de 30.000 hectáreas y obligaron a evacuar a más de 15.000 personas, constituyen un ejemplo paradigmático de este nivel máximo de emergencia.
Un incendio de nivel 3 supone un reto logístico sin precedentes. La coordinación debe extenderse no solo a los medios de extinción, sino también a servicios sanitarios, fuerzas de seguridad, gestión de evacuados y abastecimiento de recursos básicos durante periodos que pueden prolongarse durante semanas.
tracking