Descubre cómo funcionan los cuatro niveles de alerta por incendios

Los incendios forestales se han convertido en una de las mayores amenazas ambientales para España en los últimos años, con episodios cada vez más frecuentes e intensos. La provincia de León está siendo actualmente devorada por las llamas en uno de los peores incendios registrados en lo que va de 2025, poniendo a prueba el sistema nacional de clasificación de emergencias por incendios forestales. Este mecanismo, estructurado en cuatro niveles de gravedad creciente, determina qué recursos se movilizan y quién asume el mando de las operaciones.

El sistema español de gestión de incendios forestales se organiza mediante una escala progresiva (niveles 0, 1, 2 y 3) que permite una respuesta coordinada según la magnitud de la amenaza. Esta clasificación no solo define qué administración tiene la competencia para dirigir la crisis, sino que también establece los protocolos de actuación y la magnitud de los recursos que deben desplegarse para combatir el fuego y proteger a la población.

Los expertos en gestión de emergencias señalan que, con el avance del cambio climático, estos sistemas de clasificación resultan cada vez más necesarios. Las temperaturas récord registradas en España durante los últimos veranos, combinadas con periodos prolongados de sequía extrema como el actual, han creado las condiciones perfectas para incendios más voraces y difíciles de controlar, como el que está afectando actualmente a León.