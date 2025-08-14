Sube a nivel 2 el incendio de Barniedo de la Reina
Se declaró de madrugada
El incendio declarado en la madrugada de este jueves en Barniedo de la Reina (Boca de Huérgano, León) ha alcanzado el nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR).
El fuego se encuentra localizado en un espacio natural protegido, el Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre, en una zona de bastante altitud en la que se trabaja con maquinaria, personal de tierra y medios aéreos, con el viento como factor muy desfavorecedor para los efectivos de la lucha contra el fuego.