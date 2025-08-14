Sube a nivel 2 el incendio de Barniedo de la Reina

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El incendio declarado en la madrugada de este jueves en Barniedo de la Reina (Boca de Huérgano, León) ha alcanzado el nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR).

El fuego se encuentra localizado en un espacio natural protegido, el Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre, en una zona de bastante altitud en la que se trabaja con maquinaria, personal de tierra y medios aéreos, con el viento como factor muy desfavorecedor para los efectivos de la lucha contra el fuego.