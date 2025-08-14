Agricultores y transportistas se organizan para suministrar alimento al ganado de la comarca de la Valdería

Un agricultor labra con tractor la tierra, donde la escasez de lluvias y las altas temperaturas provocan una gran polvaredaEFE

Un grupo de agricultores y ganaderos leoneses han iniciado una acción solidaria para facilitar alimento al ganado de la comarca de la Valdería afectado por el incendio que alcanzó la provincia procedente de la vecina Zamora.

“Se han quemado todos los pastos y los animales no tienen nada que comer. La recogida empezó hoy” declaró a Ical Víctor, uno de los implicados en la iniciativa.

Los voluntarios llevan a cabo este jueves las labores de acopio de paja y forraje en localidades como Villaquejida y Los Oteros para desplazarse posteriormente a los puntos pactados y depositar allí la carga que posteriormente se distribuirá a los lugares de destino.

Felechares, Calzada de la Valdería, Palacios de Jamuz o Castrocalbón son algunos de los pueblos a los que llega esta ayuda, cargada en varios tráiler para proveer de alimento a las cabezas de ganado del entorno.