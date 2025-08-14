Anllares del Sil insiste en pedir serenidad a los vecinos y confía en poder evitar el desalojo

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El pedáneo de la localidad berciana de Anllares del Sil, en el municipio leonés de Páramo del Sil, Borja Martínez, insistió hoy en reclamar serenidad a los vecinos de la localidad, donde el incendio que se declaró poco antes de las ocho de la tarde del pasado viernes permanece en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) desde la tarde de este miércoles.

“Es un cúmulo de cosas. El fuego es muy imprevisible. Vamos a tardar un semana en apagar esto” manifestó a Ical antes de explicar que las fuertes rachas de viento frustraron hoy las previsiones más halagüeñas y en lugar de mejorar la situación provocaron un empeoramiento.

El viento sigue siendo el peor enemigo y confía en que la situación no llegue al límite que obligue a desalojar a los vecinos. “Hay que ser positivos”, recalca aunque reconoce que por ahora la evolución de la situación ha sido mala. “Tenemos 24 horas menos para defender el pueblo, hacia el que vienen dos frentes muy separados, pero esperemos que dé tiempo a atajarlos”, manifestó.

También reconoce sentirse desbordado por el ofrecimiento de personas que quieren colaborar en la extinción del fuego como voluntarios, pero insiste en que “hay que dejar trabajar a los profesionales”.