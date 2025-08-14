Fin de algunas evacuaciones y nuevos confinamientos en Yeres

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Durante la tarde del pasado miércoles, los problemas más graves se daban en los montes de Llamas de Cabrera, donde el fuego se dirigía a la población. El flanco que partió de Yeres estaba previsto que se juntara con el de Llamas por encima de Pombriego.

Hoy, jueves, la Subdelegación del Gobierno de León ha aportado nuevos datos actualizados sobre las localidades que dejan de ser evacuadas, las que ponen fin al confinamiento y las que lo comienzan.