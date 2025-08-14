Fin de algunas evacuaciones y nuevos confinamientos en Yeres
Durante la tarde del pasado miércoles, los problemas más graves se daban en los montes de Llamas de Cabrera, donde el fuego se dirigía a la población. El flanco que partió de Yeres estaba previsto que se juntara con el de Llamas por encima de Pombriego.
Hoy, jueves, la Subdelegación del Gobierno de León ha aportado nuevos datos actualizados sobre las localidades que dejan de ser evacuadas, las que ponen fin al confinamiento y las que lo comienzan.
- Se pone fin a la evacuación a las localidades de Ferradillo y Llamas de Cabrera. Sus habitantes pueden regresar sin restricciones a sus casas.
- Se pone fin a la evacuación de Santalavilla, pero se confina a sus habitantes.
- Se levanta el confinamiento de Pombriego tras el éxito en las labores de extinción llevadas a cabo por el operativo.
- Se mantiene confinada Peñalba de Santiago.