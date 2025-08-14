Así está trabajando la UME para sofocar las llamas en Yeres
Desde la tarde del pasado miércoles, los problemas más graves se daban en los montes de Llamas de Cabrera, donde el fuego se dirigía a la población. El flanco que partió de Yeres estaba previsto que se juntara con el de Llamas por encima de Pombriego.
La UME aún a día de hoy, jueves, sigue luchando por sofocar las llamas, que parecen no cesar.