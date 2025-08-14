“Lo de la lucha de la España vaciada aquí es un chiste”, lamenta un vecino de Salientes

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

Los vecinos de Salientes, en el municipio berciano de Palacios del Sil, a los que mantiene en vilo el incendio declarado en Fasgar (Murias de Paredes), que continúa en el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, expusieron hoy sus quejas sobre la situación del pueblo y de su entorno natural.

“Lo de la lucha de la España vaciada aquí es un chiste”, lamentó uno de sus habitantes antes de criticar que “no tienes cobertura, no tienes acceso… y una persona que quiera trabajar aquí a base de nube… es imposible”, manifestó.

Otros vecinos se quejaban de que el acceso a wifi tiene que hacerse a través de satélite para tener suficiente cobertura y aseguraron que en ocasiones la conexión no funciona y que así les ha ocurrido a veces en casos de emergencia en los que dijeron que no habían logrado contactar con el 1-1-2.

Otra vecina lamentaba que no puedan hacer cortafuegos o limpiar los caminos. “Desde 2014 esperamos que nos den permiso para hacer cortafuegos. Pedimos que nos dejen arreglarlos y cuando nos ponemos a arreglar uno, nos denuncian”, relató a Ical. “Que nos den permiso para limpiar, que la mano de obra la pone el pueblo”, reclamó para concluir: “Nos gustaría que nos dejaran cortar un árbol pero, claro, el urogallo y el oso son más importantes”.