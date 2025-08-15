Lago de Babia tendrá un museo dedicado al juego de Playmobil

Publicado por Vanessa Araujo Redactora de Provincia Lago De Babia Creado: Actualizado:

Lago de Babia contará con un museo del Playmobil impulsado por un vecino, Eloy Prieto, quien ha reconstruido la casa familiar para convertirla en salas en las que regresar a la niñez.

Según explica este babiano, los playmobil han estado toda la vida en casa. «Empecé a jugar con una granja con mi padre», una afición que siguió cultivando de adulto, pues continuó coleccionando distintas piezas de estos juguetes. Un día vio al futbolista Iniesta y a sus hijos jugar con los playmobil y pensó que «si él podía, ¿por qué porque yo no?», lo que le llevó a tener una colección de más de 2.000 figuras, sumadas a todos los edificios, adornos, animales y cualquier complemento de esta marca. Reconoce que esta afición supone un importante gasto de dinero y que conseguir las piezas no es tarea fácil: «A veces tiene que ser a través de Internet o también conociendo a gente en ferias».

Eloy señala que la idea del museo surgió cuando decidió que no podía tener toda su colección cerrada en cajas y que lo mejor era exponerla. Entre sus objetivos, devolver la niñez a los adultos y demostrar a los más jóvenes que no sólo existen las nuevas tecnologías. «Hay otras formas de divertirse, que permiten desarrollar la imaginación y el saber jugar», señala.

Este museo se ubicará en la casa familiar que Eloy ha reformado y que «era el pajar y las cuadras de casa de mi abuela». Decidió reconstruirla, con una sala en la planta baja que servirá para charlar y rendir homenaje a esta edificación «con más de 200 años de historia»; mientras que en la sala del primer piso se podrá ver el museo en cuestión que estará centrado en la recreación del viejoo oeste. «Vi muchas películas de este género con mi padre y quiero empezar así, pero también se podrá ver granjas, ciudades y la mina de oro, entre otras muchas otras temáticas».

En este sentido, Eloy Prieto explica que posee otras colecciones como Astérix y Obélix y que también formarán parte de este museo. «Me gustaría enseñar lo que tengo y que este museo se convierta en un lugar en el que reencontrarse con el niño que fuimos y para enseñar a los niños de ahora lo de antes», argumenta. Aunque por el momento no hay fecha de apertura, tiene claro que quiere hacerlo lo antes posible y es que todavía le queda montar toda la colección, algo que hace en sus ratos libres, cuando el trabajo se lo permite. Toda una aficción que se ha convertido en museo que dará vida al pueblo babiano y que se unirá a otros atractivos como las pinturas murales en las viviendas o las vidrieras de la iglesia.