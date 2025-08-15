Herido un tractorista de 80 años en Palacios de la Valduerna

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

Un hombre de 80 años resultó hoy herido a consecuencia del accidente que sufrió con su tractor en la localidad leonesa de Palacios de la Valduerna.

El suceso ocurrió poco antes de mediodía en un lugar poco accesible, donde el vehículo hizo un movimiento inesperado hacia atrás, según comunicó el propio afectado al Servicio de Emergencias 1-1-2, y al lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y de Sacyl, que envió a la zona una UVI móvil.