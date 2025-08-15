Diario de León

Herido un tractorista de 80 años en Palacios de la Valduerna

El suceso ocurrió en un lugar poco accesible

JCYL - Archivo

ICAL

Un hombre de 80 años resultó hoy herido a consecuencia del accidente que sufrió con su tractor en la localidad leonesa de Palacios de la Valduerna.

El suceso ocurrió poco antes de mediodía en un lugar poco accesible, donde el vehículo hizo un movimiento inesperado hacia atrás, según comunicó el propio afectado al Servicio de Emergencias 1-1-2, y al lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y de Sacyl, que envió a la zona una UVI móvil.

