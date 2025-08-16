El incendio de Orallo avanza a Sosas y con posibilidad de llegar al Cornón

El incendio que se originó hace ocho días en el pueblo lacianiego de Orallo, sigue avanzando, sin dar tregua, hasta el pueblo de Sosas de Laciana, cuyos vecinos ayer intervinieron rápidamente para intentar sofocarlo, si bien, continúa activo y esperando poder controlarlo, según explicaba el alcalde de Villablino, Mario Rivas.

En este sentido, el regidor señaló que, otra vez más “han sido los vecinos los que están intentando sofocarlo” al igual que ha pasado en los otros pueblos, como Orallo o Caboalles de Abajo, cuyos vecinos fueron capaces de que el fuego no pasara a las cabañas ganaderas.

Una situación, que Rivas califica como “desesperante”, a la vez que recordó que solo esperan que el fuego no avance y no llegue a una de las cimas más emblemáticas que tiene la comarca, El Cornón. Además, ayer se desplazaron efectivos de la UME a la comarca, pero “la estamos compartiendo con Anllares” matizó el alcalde.

La comarca hoy se despertó, otro día más, rodeado de gran cantidad de humo, donde visualizar las montañas es muy difícil y el cielo está totalmente gris, cubierto por nubes de humo.