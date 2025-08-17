El incendio de Orallo sigue su avance ocho días después

El incendio que se originó hace ocho días en el pueblo lacianiego de Orallo, sigue avanzando, sin dar tregua, hasta el pueblo de Sosas de Laciana y de San Miguel, donde los vecinos tuvieron que intervenir rápidamente para intentar sofocarlo, y es que la situación es muy complicada, alcanzado una de las cimas de Sosas, El Cornín, mientras que en San Miguel el incendio se encuentra en el Pico del Río.

En la jornada de ayer, se contabilizaron tres técnicos, diez agentes medioambientales, cuatro cuadrillas terrestres, tres autobombas, un bulldozer y otra BRIF, además de dos helicópteros y la UME.

Una situación, que el alcalde de Villablino, Mario Rivas califica como «desesperante», a la vez que recordó que solo esperan que el fuego no avance y no llegue a una de las cimas más emblemáticas que tiene la comarca, El Cornón, a pesar de que ya ha dado alcance a la que está al lado bajo el nombre de El Cornín. También el fuego entró en los montes de Caboalles de Abajo y pasando a la vertiente asturiana.

El regidor quiso recordar los daños que el fuego está ocasionando a esta zona, no solo en el presente sino también en el futuro, y es que las perdidas económicas a la comarca son incalculables, ya que se pasa por el sector ganadero, patrimonial, medioambiental y turístico.

Por otra parte, las ayudas ya llegan de distintos colectivos, como el grupo de agricultores y ganaderos libres de Castilla y León, Agrygal,—perteneciente a Unaspi— que se han puesto en contacto con el ayuntamiento de Villablino para ofrecer su ayuda en todo lo que sea necesario, o el grupo Txaciana4x4 quienes se ponen a disposición con sus coches todoterrenos para llegar a zonas de difícil acceso en estas áreas.

La comarca lleva más de una semana conviviendo con el fuego, donde las temperaturas son más elevadas de lo normal y rodeado de gran cantidad de humo, donde visualizar las montañas es muy difícil y el cielo está totalmente gris, cubierto por nubes de humo.