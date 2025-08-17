Villablino cambia el acto dedicado a Laciana por un mercadillo solidario para los afectados por el fuego

El ayuntamiento de Villablino, tras consensuar con las juntas vecinales del municipio, ha decidido anular el acto dedicado a Laciana que formaba parte de su programa de las fiestas patronales en honor a San Roque. En su lugar, habrá un mercadillo solidario coordinado por la Reserva de la Biosfera de Laciana, que tratará de recaudar fondos para ayudar a las juntas y a los ganaderos afectados por los incendios que asolan la comarca.

Este mercado estará ubicado en la plaza Luis Mateo Diez de Villablino, donde se venderán distintos productos y se dispondrá de material de carácter expositivo.

Todo aquel que quiera realizar una donación para contribuir al mercadillo, puede acercarse a partir de las 10:00 horas. Se podrán traer desde libros hasta ropa, exceptuando bienes como muebles o electrodomésticos.

Sin embargo, se mantendrán algunas actividades, por la causa solidaria, como el mercado de artesanos, los bailes tradicionales o el reparto de la gastronomía de la zona.

Un descanso en Caboalles de Abajo

Por otra parte, el Apartahotel Portal de León, de Caboalles de Abajo, pone sus instalaciones altruistamente a disposición de todas las personas voluntarias, trabajadores, ganaderos y vecinos, que están ayudando en la extinción de los incendios que están asolando la comarca, con el objetivo de cubrir sus necesidades, como ducharse, cambiarse de ropa o dormir.