El incendio de Canalejas avanza dirección Palencia

Brigadas forestales y efectivos de la UME continúan trabajando en el fuego que se inició en Canalejas, en el municipio de Almanza y que se ha adentrado en los montes de Calaveras de Arriba. A primera hora de la mañana el apoyo de dos hidroaviones dio un respiro, pero el viento cambiante ha vuelto a reavivar un fuego que avanza descontrolado hacia la provincia de Palencia donde se han confinado y desalojado pueblos. Un vecino de Canalejas manifestaban que «Nos comía el fuego y no se quemaron las casas de purísimo milagro».

El delegado de la Junta de Castilla y león Eduardo Diego ha dicho que en este incendio se está trabajando «para que no se extiendan los flancos tanto derecho e izquierdo. Se realizará con bulldozer pero en lo que es la punta del incendio se va a trabajar con medios aéreos intentando que no avance hacia Guardo».