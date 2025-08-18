Caboalles de Abajo amanece con un nuevo incendio, al parecer, intencionado

Un nuevo fuego, que nada tiene que ver con el que se había originado en Orallo y que se extendió hasta este pueblo, se ha originado este lunes en Caboalles de Abajo y podría ser intencionado. Concretamente, la zona en la que se ha producido es en el conocido como Puente de las Condias.

Mientras tanto, el incendio de Orallo que comenzó hace diez días y que se extendió hacia la vertiente asturiana y otras pedanías lacianiegas ha sido ya sofocado en el área leonesa, y de momento, no ha vuelto a dar problemas.

Una treintena de vecinos tratan de sofocar las llamas desde que se conoció el incendio.