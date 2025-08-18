El Regimiento de Artillería de Astorga acoge nuevamente a evacuados por los incendios

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los incendios forestales que siguen afectando a la zona de Astorga han obligado a evacuar a numerosos vecinos de sus pueblos, quienes están siendo alojados en el Regimiento de Artillería de Astorga.

Hasta el domingo, alrededor de 150 personas se encontraban ya en las instalaciones, aunque se prevé que el número aumente en las próximas horas conforme avancen los desalojos.

El alcalde de Astorga, José Luis Nieto, acudió al cuartel para conocer de primera mano la situación, mantener contacto directo con los afectados y coordinar las medidas necesarias para garantizar su atención y bienestar.

Durante su visita, mostró el apoyo institucional del Ayuntamiento y el compromiso de seguir de cerca la evolución de los acontecimientos.

La colaboración en esta situación está siendo clave para afrontar esta crisis y ofrecer un alojamiento seguro y digno a las familias que se han visto obligadas a abandonar sus hogares.