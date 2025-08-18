Astorga acoge a 370 personas desplazadas por el fuego en la comarca

Instalaciones deportivas en Astorga para recibir a los evacuados.DL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga ha informado este lunes de la situación actual de las personas desplazadas a consecuencia de los incendios forestales que afectan a la comarca.

En total, 370 personas han sido realojadas en diferentes instalaciones habilitadas en la ciudad, con el objetivo de garantizar su seguridad y bienestar:

• 50 personas se encuentran acogidas en el Pabellón de Deportes Municipal.

• 70 personas han sido trasladadas a las instalaciones de Cosamai.

• 250 personas están siendo atendidas en el Regimiento de Artillería.

"El Ayuntamiento, en coordinación con las autoridades competentes, mantiene un seguimiento constante de la evolución de la emergencia y continúa trabajando para dar respuesta a las necesidades básicas de todas las personas afectadas", ha explicado el consistorio, desde donde se añade que "la situación permanece bajo vigilancia y seguimos expectantes ante la evolución de los incendios y las posibles nuevas medidas que puedan adoptarse".

Debido a la situación provocada por el humo proveniente de los incendios y ante las recomendaciones sanitarias, se ha suspendido este lunes la apertura de la piscina exterior, mientras que la interior seguirá en funcionamiento.