Las llamas incombustibles agotan las fuerzas de León

Una cadena de incendios agota a León y en siete días ha afectado a la mayoría de las comarcas y que en estos momentos registra un total de nueve incendios en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) —Fasgar, Anllares del Sil, Llamas de Cabrera, Yeres, Paradiña, Barniedo de la Reina, Caín de Valdeón, Canalejas y Gestoso— y tres en nivel 1 —Orallo, Castrocalbón y La Uña-. La Dirección General de Tráfico mantiene cerradas varias carreteras, entre ellas la N-621 (Portilla de la Reina – Vejo); CL-626 (Puente Almuhey – La Espina); LE-164 (Yebra – Llamas de Cabrera); LE-2703 (Portilla de la Reina – Santa Marina de Valdeón) ; LE-2711 (Retuerto – Posada de Valdeón); LE-5228 (Salas de los Barrios – Bouzas); CL-615 (Guardo, Palencia). Además, permanece interrumpida la línea ferroviaria FEVE León–Bilbao, entre Puente Almuhey y Guardo, con servicio alternativo por carretera. El Cecopi ha coordinado desalojos en numerosos municipios y a día de hoy hay 4.813 personas desalojadas de 72 pueblos, que se encuentran en los albergues que Cruz Roja ha instalado en Astorga, Riaño, Villafranca del Bierzo y Ponferrada, así como Puente Almuhey.

Ayer lunes, se reforzó el operativo contra los incendios que afectan a la provincia de León con el envío de nuevos medios militares y la incorporación de ayuda internacional a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil para colaborar en una situación que continúa siendo compleja, con cortes de carreteras, interrupciones ferroviarias y miles de vecinos desalojados por precaución.

Por un lado, personal del Ejército del Aire partió desde Zaragoza con destino a León para apoyar a la Unidad Militar de Emergencias en tareas de presencia, vigilancia y apoyo logístico. Además, el Ejército de Tierra ha movilizado maquinaria pesada, concretamente cuatro máquinas D7 del Regimiento de Especialidades de Ingenieros nº 11, que se han desplazado a la base Conde de Gazola para reforzar la apertura de líneas de defensa y los trabajos de contención. El despliegue terrestre se complementa con vehículos ligeros, URO VAMTAC, camiones y ambulancias, así como personal militar en funciones de coordinación y seguridad en las zonas afectadas. Actualmente, la Unidad Militar de Emergencias, UME mantiene desplegados en la provincia más de 250 militares con un centenar de medios a los que se han unido 16 militares más y cinco vehículos en Oencia.

Por otra parte, la cooperación europea se ha intensificado en las últimas horas, después de que Países Bajos ha ofrecido dos helicópteros Chinook, con capacidad de 7.000 litros de agua, que aterrizaron en la Base Aérea de León y realizarán vuelos de reconocimiento para comenzar a trabajar mañana. Estos medios aéreos se unen a los dos aviones Canadier, procedentes de Italia, que se desplegaron este sábado y desde el domingo llevan a cabo misiones en León.

Asimismo, Francia ha enviado dos hidroaviones Canadair que operan en la provincia y ha ofrecido un equipo de Bomberos Forestales sobre Vehículo, cuya integración se coordinará con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de Defensa. A mediodía de este lunes, los 27 bomberos franceses atravesaron Burgos con una decena de vehículos —entre ellos cuatro camiones de extinción-, escoltados por la Guardia Civil de Tráfico, rumbo a León para reforzar los dispositivos. También se valora la incorporación de medios eslovacos en las próximas horas.

A la ayuda internacional se suman las brigadas forestales del Miteco y sus medios aéreos, que trabajan en distintos puntos de las zonas más afectadas. En el día de hoy, los medios del Ministerio de Transición Ecológica están desplegados en los diferentes incendios de León. Entre otros, tres BRIF de tipo A, una BRIF de tipo B, dos FOCA internacional, un ACO, cuatro helicópteros de tipo LIMA y dos de tipo MIKE. Además de los agentes de la Policía Nacional y los cerca de 200 guardias civiles que cada día trabajan en garantizar la seguridad de todos los leoneses.

Brigadas en acción

El presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, avanzó que «un contingente de ayuda» de la Comunidad Valenciana se prepara para salir hacia León y colaborar en la lucha contra el fuego.

«La cooperación y la solidaridad con la provincia hermana de León es hoy un obligación que atendemos con orgullo», aseguró a través de su perfil en la red social X, donde detalló que el contingente está compuesto por 134 personas, 13 autobombas, cinco nodrizas y una unidad de drones, otra logística, otra mecánica y una de comunicación.

En este contingente participan los tres consorcios provinciales, los bomberos forestales de la Generalidad, los bomberos municipales de Alicante, Castellón y Valencia y personal de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. La Diputación Foral de Guipúzcoa, en coordinación con el Servicio de Emergencias del Gobierno Vasco, activó este lunes un operativo especial para colaborar en la extinción de los incendios que afectan a la zona norte de Castilla y León. Así, dos dotaciones compuestas por diez bomberos voluntarios y seis vehículos partieron hoy de Gipuzkoa hacia León con el objetivo de reforzar las tareas de extinción en la zona durante tres días.

El grupo operativo guipuzcoano está estructurado en dos unidades de intervención con sus correspondientes mandos, es decir, un mando operativo, un mando táctico y un mando coordinador estratégico. Además, se desplaza con un total de seis vehículos —tres ligeros y tres autobombas forestales pesadas— procedentes de los parques de Urola, Bidasoa y Oria.

La diputada foral de Gobernanza, Irune Berasaluze, puso de relieve «el compromiso y la entrega del personal voluntario que participa en esta misión». «Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a los profesionales que se han puesto a disposición de este operativo, cuya implicación es un ejemplo de compromiso colectivo y de servicio a la ciudadanía», apuntó. Las instituciones de Euskadi —Gobierno Vasco y diputaciones forales— ya enviaron el pasado viernes a la zona un helicóptero antiincendios para colaborar en las tareas de extinción. Guipúzcoa reiteró ayer su «compromiso de apoyo y solidaridad».