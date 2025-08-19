Un pueblo de León busca 30 trabajadores ya para una empresa de alimentación

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Adecco, la división del Grupo Adecco, busca a 30 operarios de producción para las líneas de fabricación, envasado y paletizado de pescado para trabajar en una empresa de alimentación ubicada en La Antigua (León). Para estas posiciones se requiere ganas de trabajar y aprender, actitud proactiva y dinámica, destreza manual y agilidad en el puesto, tolerancia al frío, poseer carné de conducir y vehículo para llegar a las instalaciones y posibilidad de incorporación inmediata, mientras que se valorará la experiencia en trabajos en cadena, especialmente en empresas de alimentación.

Los seleccionados realizarán las funciones de limpieza y manipulado del pescado; pesaje del pescado en diferentes formatos; envasado y etiquetado de los diferentes formatos; supervisión de producto en la línea; control de envasadora; y paletizado del producto final.

A cambio, se ofrece un contrato inicial temporal con posibilidad real de estabilidad laboral, calendario mensual con turnos rotativos de mañana y tarde, posibilidad de rotación en diferentes departamentos y crecimiento dentro de la empresa, formación inicial en el puesto de trabajo, capacitación continua en seguridad e higiene alimentaria, programas específicos de desarrollo, y un buen ambiente de trabajo.