Actualización urgente de la DGT: carreteras cortadas en León por los incendios

La provincia de León enfrenta una situación crítica debido a los devastadores incendios forestales que continúan arrasando miles de hectáreas y generando importantes afectaciones en la movilidad de la provincia. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado sobre el cierre de varias carreteras clave debido al humo intenso, el polvo y la cercanía de las llamas, complicando el acceso a zonas rurales y montañosas.

🚨 Carreteras cortadas por los incendios en León

Los incendios, que han alcanzado una magnitud sin precedentes en la provincia, han obligado a las autoridades a cerrar varias vías para garantizar la seguridad de los conductores y facilitar las labores de extinción. Las carreteras afectadas son:

• N-621 (red nacional): Cortada desde el kilómetro 115 en Portilla de la Reina hasta el kilómetro 122 en Vejo (Cantabria), en sentido creciente, debido a la gran cantidad de humo y polvo que reduce la visibilidad y pone en riesgo la seguridad vial.

• N-164 (red nacional): Cerrada entre el kilómetro 15 en Yebra y el kilómetro 21 en Llamas de Cabrera, afectada por las condiciones adversas derivadas de los incendios.

• LE-2703: Intransitable desde el kilómetro 1 en Portilla de la Reina hasta el kilómetro 17 en Santa María de Valdeón, una vía crucial en el entorno de los Picos de Europa.

• LE-4212: Cortada entre los kilómetros 12.5 en Cariseda y 21 en Chano, lo que limita el acceso a esta zona rural.

• LE-5228: Cerrada desde el kilómetro 5.6 en Salas de Barrios hasta el kilómetro 15 en Bouzas, afectando la comunicación en áreas cercanas a los focos de incendio.

• LE-7311: Intransitable entre los kilómetros 10 en Nogar y 25 en Castrillo de Cabrera, complicando el tránsito en esta región montañosa.

✅ Reapertura de la LE-2711

En medio de esta crisis, hay una noticia positiva: la carretera LE-2711, que conecta Retuerto con Posada de Valdeón, ha sido reabierta al tráfico desde el kilómetro 0 hasta el kilómetro 14. Esta vía, previamente cerrada, vuelve a estar operativa, permitiendo el acceso a una de las zonas afectadas por los incendios en el Parque Nacional de Picos de Europa. Las autoridades han confirmado que los residentes del Valle de Valdeón pueden regresar a sus hogares, aunque la vigilancia sigue siendo estricta debido a la cercanía de otros frentes de fuego.

🌪️ Contexto de los incendios: una situación crítica

Los incendios forestales en León han alcanzado niveles de gravedad alarmantes, con al menos 21 focos activos y más de 4.800 personas evacuadas en 70 localidades, según los últimos datos. La combinación de altas temperaturas, fuertes vientos y una vegetación seca tras las lluvias primaverales ha creado condiciones ideales para la propagación de las llamas. Localidades como Anllares del Sil, Fasgar, y áreas cercanas a Picos de Europa están en el epicentro de esta emergencia, con el fuego amenazando incluso zonas de alto valor ecológico.

La Junta de Castilla y León ha declarado una alerta por riesgo extremo de incendios en la comunidad, prohibiendo el uso de fuego en espacios abiertos, barbacoas y actividades recreativas en el monte. Además, se han registrado críticas por la falta de recursos y prevención, con vecinos y organizaciones exigiendo la declaración de emergencia nacional para reforzar las labores de extinción.

🚗 Recomendaciones para conductores

La DGT recomienda a los conductores evitar desplazamientos no esenciales por las zonas afectadas y consultar el estado del tráfico en tiempo real a través de su página web o aplicaciones móviles antes de viajar. Los cortes de carreteras, que incluyen tanto vías nacionales como secundarias, han generado desvíos que pueden prolongar los trayectos hasta en una hora.

Para quienes transiten por León o lugares cercanos, es fundamental:

• Seguir las indicaciones de las autoridades y respetar los cortes de tráfico.

• Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas, ya que el humo puede reducir drásticamente la visibilidad.

• Evitar rutas cercanas a los focos de incendio, especialmente en áreas montañosas como Valdeón o Anllares del Sil.

🌍 Impacto y llamamiento a la acción

La magnitud de los incendios en León no solo afecta la movilidad, sino que pone en riesgo vidas, hogares y ecosistemas únicos. La provincia ha registrado la evacuación de miles de personas y la pérdida de miles de hectáreas de bosque, lo que ha llevado a un clamor colectivo por una mejor gestión forestal y más recursos para combatir los fuegos.

Organizaciones locales han denunciado la insuficiencia de medios autonómicos para enfrentar una catástrofe de esta escala, y se han convocado concentraciones, como la programada frente al Ayuntamiento de León, para exigir una respuesta más contundente por parte de los responsables.

📢 Mantente Informado

La situación en León sigue siendo dinámica, con posibles cambios en los cortes de carreteras y las condiciones de los incendios. Para estar al tanto de las últimas actualizaciones, sigue los canales oficiales de la DGT y las autoridades locales. Si viajas por la provincia, planifica tu ruta con antelación y mantente atento a las alertas de emergencia.