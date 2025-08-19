Bocadillos, duchas, pan, mercadillo solidario...: comienza en Laciana la ola de solidaridad por los incendios de León

Una de los rasgos más característicos de la comarca de Laciana, es la solidaridad, y una vez más, ha hecho gala de ello, ya que los lacianiegos se han implicado en esta ola de incendios que asola la provincia, desde una hucha solidaria hasta hacer bocadillos.

El primer gesto comenzó con los propietarios del burguer Los Molinos, José Manuel Arias y Nuria Sánchez, en Villablino, quien desde el pasado día 8 no han dejado de hacer bocadillos, a cualquier hora del día. Unos bocadillos que van dirigidos a León y Asturias, para trabajadores, voluntarios o cualquier persona afectada por los incendios. Con este bocadillo, que puede ser frio o caliente, va acompañado de una botella grande agua y una pieza de fruta. Para realizar esta comida también cuentan con familiares y amigos para que todo pueda ir más rápido, y hasta el día de ayer ya han hecho más de 1.200.

Un gesto que no solo parte del burguer, porque con esta iniciativa se ha implicado muchos otros comercios, como las panaderías de Villablino, ‘Herederos de Luis González (Peligros)’ y ‘Orihuela’, así como la carnicería, ‘Cuatro Valles’, la frutería ‘Barreiro y Pardal’ o el supermercado ‘Proxim’, entre otros.

Más iniciativas

Sin embargo, no es el único gesto solidario ya que el Apartahotel Portal de León, de Caboalles de Abajo y regentado por Mati González, pone sus instalaciones altruistamente a disposición de todas las personas voluntarias, trabajadores, ganaderos y vecinos, que están ayudando en la extinción de los incendios que están asolando la comarca, con el objetivo de cubrir sus necesidades, como ducharse, cambiarse de ropa o dormir. Además este establecimiento hostelero colabora con el Club Balonmano Caboalles proporcionando un puesto de café en el pabellón municipal de Caboalles de Abajo, donde habitualmente realizan los entrenamientos este club y que ahora sirve de alojamiento para los integrantes del batallón de la UME “para cuando necesiten un plus de cafeína” explicaban desde este club.

Por otra parte, con el mercadillo solidario que organizó el ayuntamiento de Villablino para recaudar dinero destinado a los ganaderos y juntas vecinales afectadas por los incendios, se ha conseguido 1.884 euros, de los cuales, 227,35 euros han sido donados por la Asociación de Mujeres de Buenverde, que estuvieron repartiendo los dulces tradicionales. Según explica el consistorio, se contactará con las juntas vecinales afectadas para repartir los fondos y decidir, entre todos, su mejor destino.