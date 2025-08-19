La Casa de León en Asturias muestra su apoyo a quienes intentan atajar los incendios de la provincia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Casa de León en Asturias, como "embajada cultural de la Región Leonesa" que nació en el año 1983 por la iniciativa de un entusiasta grupo de leoneses emigrantes y emprendedores, se muestra consternada por el drama de los incendios forestales que asolan España y especialmente León. Viendo hoy en día la situación tan espantosa por la que está pasando la provincial de León a consecuencia del fuego incontrolado que asola los campos, montes y poblaciónes leonesas manifiestan su "apoyo incondicional a las instituciones que están al frente de la lucha contra el fuego, a los bomberos forestales y a los numerosos voluntarios que defienden sus pueblos y propiedades de la devastación total". También envían "las más sinceras condolencias" a los familiares de las tres víctimas mortales producidas desde el inicio de este atroz drama que también "afecta al medio ambiente, el espacio en el que se desarrollan las interacciones entre las sociedades humanas y su entorno natural", expresa José María Fernández Chimeno, presidente de la entidad.