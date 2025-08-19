Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Banco Sabadell pone en marcha una línea de financiación de 45 millones de euros con condiciones preferentes y sin comisiones como parte de un plan de medidas de apoyo a las familias, empresas y autónomos que se están viendo afectadas por los incendios que continúan activos en diversos puntos del territorio, especialmente en Galicia, Asturias, Comunidad de Madrid, Castilla y León y Extremadura.

El director general de Sabadell Herrero, Pablo Junceda, ha afirmado que “este es el momento de estar al lado de los agricultores y ganaderos, empresas y ayuntamientos afectados. En momentos complicados, como este Sabadell Herrero sabe estar cerca de quien lo necesita. Con estas ayudas Sabadell Herrero quiere ofrecer una ayuda eficaz y rápida a las familias y sectores productivos afectados para que cuenten con financiación lo antes posible para hacer frente a las devastadoras consecuencias de estos incendios.”

Esta iniciativa, que incluye también el anticipo de las indemnizaciones de seguros y reaseguros al 0% de interés hasta 12 meses y sin comisiones, trata de ofrecer un apoyo eficaz y rápido a las familias y sectores productivos afectados para que cuenten con

financiación lo antes posible.

Las ayudas están dirigidas a todos los afectados, con especial foco en el sector primario, debido a que las explotaciones agrarias y ganaderas se han visto gravemente impactadas por los incendios con pérdidas de instalaciones, terrenos de cultivos, maquinaria, animales o pastos.

El servicio Agro de Banco Sabadell cuenta con una red de directores y profesionales especializados en soluciones pensadas para el sector agrícola, ganadero, pesquero y vitivinícola que conocen de primera mano las necesidades de cada negocio.

Este segmento nació en 2014 y, desde entonces, presta servicio a través de sus 300 oficinas Agro. También dispone de una unidad específica en Servicios Centrales, enfocada en dar la mejor respuesta a las necesidades de este colectivo.

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha trasladado en sendas cartas a los presidentes de las Comunidades Autónomas afectadas la voluntad del Grupo por colaborar y su compromiso con el desarrollo económico y social de cada territorio.

“Somos plenamente conscientes de la magnitud del reto que afrontan las Administraciones, los servicios de emergencia y la ciudadanía en estos momentos”, ha indicado en nombre del Consejo de Administración del banco, a la vez que ha subrayado la seguridad de que Banco Sabadell continuará acompañando desde la cercanía y la cooperación, con lealtad y respeto institucional.

“Banco Sabadell mantiene un firme compromiso con el desarrollo económico y social de los territorios en los que estamos presentes”, ha precisado. También ha asegurado que la entidad continuará colaborando en todo aquello en lo que pueda resultar de

utilidad.