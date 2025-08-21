Coyanza presenta el cartel de unas fiestas con la música de Panorama como plato fuerte

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Valencia de Don Juan ha presentado el cartel de sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del Castillo Viejo y el Bendito Cristo de Santa Marina. Una imagen cargada de energía y alegría que representa las fiestas patronales de Valencia de Don Juan como un símbolo de encuentro y también de tradición.

En el cartel se refleja el dinamismo de la ciudad coyantina y en él se recogen los principales símbolos de Valencia de Don Juan y sus fiestas patronales. Así, no faltan los torreones del inconfundible castillo, los carros de leña, la música, las peñas, el pendón…todo en un ambiente de diversión para todos los públicos.

La programación festiva se comenzará el próximo 5 de septiembre y se prolomgará hasta el domingo 14 de septiembre. A falta de confirmar la programación el consistorio coyantino adelanta la actuación de la que es considerada para muchos como la mejor orquesta de España, Panorama. Así lo han indicado el alcalde del municipio, José Jiménez, y el concejal de Fiestas, Iván Jesús Martínez Pellitero, que han asegurado que serán unas fiestas «para todas las edades y públicos».

Récord de peñas

En estas fiestas, Valencia de Don Juan romperá récords de peñas ya que este año llenarán de colorido y vistosidad las calles un total de 38 peñas. Más de 1.000 personas integrarán las diferentes peñas de la localidad que cada año otorgan especial alegría a las fiestas.

En los próximos días, el ayuntamiento informará de la programación completa que, como viene siendo habitual, comenzará con la tradicional ronda a la corte real.

Las fiestas patronales culminan el intenso verano coyantino que ofrece cada fin de semana una feria diferente a vecinos y visitantes. Además, cuenta con un gran arraigo entre los vecinos e hijos del pueblo con actos de gran tradición y emoción. Para ello se ha preparado una programación pensada para el disfrute de todos los públicos y con actos para todos los gustos.