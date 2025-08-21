Las condiciones «abusivas» en el lúpulo reducen los cultivadores

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Es uno de los cultivos estrella de la provincia. El lúpulo es santo y seña de León, pues esta planta con la que se elabora la cerveza tiene el 90% de su producción nacional en la provincia. Sin embargo, no son buenos tiempos para el oro verde. A pocos días de que empiece la campaña de recogida, la situación que se vive entre los cultivadores ha cambiado con respecto a los últimos años. Muchos denuncian que las condiciones impuestas por la comercializadora para recogerles la cosecha son «abusivas» y hacen que el cultivo no sea rentable. A ello se une que la empresa que lo comercializa les ha impuesto el cultivo de nuevas variedades si quieren que les recojan la producción. Variedades que los agricultores no conocen lo suficiente y de las que tampoco se sabe con detalle el rendimiento que pueden tener con la climatología que caracteriza a la provincia.

Todo ello ha supuesto que no pocos agricultores en la ribera del Órbigo, bastión de la producción del lúpulo en León, hayan decidido abandonar el cultivo. Esgrimen para ello que las condiciones del contrato con la compañía son prácticamente imposibles de asumir, pues la imposición de las nuevas variedades les supone tener que arrancar las plantas y sustituirlas por las nuevas, con la inversión económica que ello supone. Algunos, incluso, ponen fecha al fin del cultivo del lúpulo en la zona de la ribera del Órbigo y creen que llegará en cuatro o cinco años. Y no solo por las condiciones, sino también los precios que, aseguran, les atosigan como los de los sulfatos que necesitan para que las plantas sigan su curso al margen de plagas y enfermedades. A este respecto, explican que aún no se han aprobado las materias activasen España que si se usan en otros países como Alemania.

Las cuentas no salen para los lupuleros, que cobran el kilo a un precio muy inferior al que después se vende. La falta de mano de obra es otra de las trabas con las que se encuentran los agricultores. La recogida de las plantas se acerca y desde hace años cuesta encontrar a gente para llevarla a cabo. Voces como la del Instituto de Estudios del Órbigo apuntan a la industria transformadora como posible tabla de salvación para el lúpulo.