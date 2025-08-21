Teatro, literatura, cine y ciencia: un condimento ideal para pasárselo bien en Astorga

Teatro, bajo techo y al aire libre, literatura, ciencia y cine condimentan muy bien. Para pasarlo bien, divertirse y también aprender. Con argumentos así no es de extrañar que las fiestas de Santa Marta ofrezcan también un destacado atractivo en este apartado.

El Programa DOMINGO 24 DE AGOSTO

11.30. Salida de la Corporación Municipal bajo mazas, acompañados por la Banda Municipal, grupo folclórico, gigantes y cabezudos, pendones desde la plaza Mayor.

12.00. Solemne misa. En la Catedral S.A.I. patrona de Astorga. Asistencia de la Corporación Municipal bajo mazas y autoridades, cantada por Coral Excelsior.

12.30. La hora de Gorgorito de Maese Villarejo. Jardín de la Sinagoga.

17.00. 4º etapa. Vuelta Chapista. P. Eduardo Castro.

17.00. Torneo de Billar a Tres Bandas Ciudad de Astorga. Plaza Marqueses.

19.00. «La MaragatIA» Gymkhana científica para niños. Jardín Sinagoga.

20.00. IV Campeonato de Petanca. Pistas de Petanca.

20.00. Inauguración Caseta Andaluza. Pl. Eduardo Castro.

20.30. Comedia «Padres no hay más que dos» a cargo de Mixticius. Teatro Gullón.

23:30. Concierto del grupo Waykas. Plaza Mayor.



LUNES 25 DE AGOSTO

11.00. Gigantes y cabezudos con tamboritero. Barrio de San Andrés.

12.30. La hora de Gorgorito. Jardín de la Sinagoga.

13.00. Charanga 3 violetas.

17.00. Hinchables acuáticos. Piscinas municipales.

17.00. Etapa Reina. XLIII vuelta chapista. Alameda del doctor Alonso Criado.

17.00. Torneo de Billar a Tres Bandas Ciudad de Astorga.

17:30. Disco móvil La Bomba. Plaza del Arquitecto Gaudí.

20.00. Bailes Maragatos. Plaza Eduardo de Castro.

20.00. Trio San Marcos. Plaza Eduardo de Castro.

23.00. Concierto La Última Legión.Plaza Mayor.







MARTES 26 DE AGOSTO

11.00. Gigantes y cabezudos acompañados por charanga. Barrio Puerta de Rey.

17.00. Torneo de Billar a Tres Bandas Ciudad de Astorga»

18.30. Circuito fiestas (el mayor hinchable de toda España). Parque de la Eragudina.

18.30. Veranote. Semifinales Cadete. Pabellón Felipe Miñambres.

19.45. Pasacalles a cargo de Aires de Perales.

20:30. Concierto de Pandorado-Taikonautas. Teatro Gullón.

20:30. Bailes maragatos. Plaza Eduardo de Castro.

20:30. Música en la Catedral. Intérpretes: Elsa Ferrer: violín. Canco López: órgano.

20:30. Veranote. Semifinales.

23.30. Concierto de La Misión. Aparcamiento de San Roque.

En el caso del teatro las propuestas levantarán el telón a cargo de una compañía de reconocido prestigio y habitual en la capital maragata, Mixticius. En esta ocasión en el Teatro Gullón el domingo 24 y con una puesta en escena en la que las risas están aseguradas: ‘Padres no hay más que dos’. Para toda la familia al igual que el viernes 29 con ‘Bichitos’, un espectáculo que llega a la capital maragata y a su teatro bajo la dirección de Ángel Calvente. Y de un espacio cerrado que rebosa cultura a otro abierto que también ofrece esa posibilidad, en este caso de la mano del Festival de Teatro en la Calle ‘Ars Vía’ que el domingo 31 sumará una nueva edición con ‘El Chou del Múltiplo’. Un espectáculo ágil y divertido en el que Múltiplo nos invita a pasar un buen rato entre acrobacias, malabares y sobre todo, muchas risas. Y acercará al espectador al universo del circo desde un personaje clown que conecta con la infancia que disfruta de un adulto entrando en su mundo de juego y fantasía, un adulto que muestra su torpeza y su estupidez y al mismo tiempo propone reflexiones serias sobre la vida.

Olga Lambea abrirá las fiestas con su pregón en la plaza Mayor Olga Lambea, reconocida periodista y presentadora de RTVE, ejerce este año 2025 como la pregonera de las fiestas de Santa Marta en Astorga. Su vinculación con la provincia de León y su profundo conocimiento del valor cultural y humano de la comarca maragata, con multitud de reportajes en redes sociales de la ciudad bimilenaria, hacen de ella una embajadora ideal.

Será el sábado 23 a partir de las 20.00 horas cuando dará por inaugurados los festejos, acompañada por la Corporación municipal y con los sones de los himnos de Astorga y España interpretados por la Banda Municipal de Música y de la Coral Excelsior.

Y del teatro a la gran pantalla, en este caso con el Cine Velasco como epicentro. Este viernes 22 con la proyección de Muértimes, una película para todas las edades. Y el viernes 29 con el ‘Misterioso Asesinato en la Montaña’. La literatura en este caso con la presentación de libros no faltará en Santa Marta. Este viernes con ‘Nemo Propheta in Patria’ (Nadie es profeta en su tierra) del escritor José María Fernández Chimeno. El jueves 28 el turno será para la novela ‘Amancio, un vampiro del pueblo’ de Alejo Ibáñez que estará acompañada por la proyección del corto que le dio origen en el Cine Velasco. El viernes 29 se presentará el libro póstumo de Paz Martínez ‘Serendipias’ a cargo de María Antonia Reinares y Delfín Nava. La conferencia este jueves 21 de Adolfo Alonso Ares ‘Filandón. Leyendas de la Noche’ será otro punto de encuentro cultural al igual que la conferencia del doctor Manuel Telló León sobre las curiosidades de la ciencia el miércoles 27. Tampoco faltará la exposición de bonsais en el Jardín de la Sinagoga.