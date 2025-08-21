Tarde de retos y récords en las fiestas de Astorga para la familia Jiménez, la más fuerte del mundo

Fiel a su cita con las fiestas de Santa Marta, la familia más fuerte del mundo y con cinco récords Guinness, los Jiménez, volverá a retar a lo imposible con una exhibición que cumple nada menos que 28 ediciones. La Plaza Mayor de la capital maragata será el miércoles 27 de agosto (19.00 horas) el escenario donde el maestro Luis Jiménez y su hijo Emilio ‘Bili’, también un número uno, hagan vibrar a los asistentes.

El Programa MIÉRCOLES 27 DE AGOSTO

11:00. Salida de gigantes y cabezudos acompañados por el tamboritero. Barrio de Rectivía.

12.30. La hora de Peneque. Marionetas. Jardín de la Sinagoga.

17.00. Torneo de Billar a Tres Bandas Ciudad de Astorga.

17.00. X-treme, Hinchables… Parque de La Eragudina.

17.30. XIV juegos pa’ guajes. Jardín de la Sinagoga. (Mayores de 45 años).

19:00. Gran actuación de fuerza y resistencia Familia Jiménez.. Kung-fu. Plaza Mayor. XXVIII edición.

19:15. Pasacalles Banda de la Escuela Municipal de Música.

19:30. Partido de fútbol Atletico Astorga-Villaralbo. La Eragudina.

20:00. Curiosidades de la ciencia por el Dr. Manuel Telló León. Casino de Astorga.

20:30. La Dama Duende de Calderón de la Barca. Mic Producciones. Teatro Gullón. Entrada: 20 euros.

23:30. Concierto a cargo del Grupo Beatriz. Plaza Mayor de Astorga.

El primero con 72 años y el segundo con 51. Y con un reto a lo imposible, algo que no está al alcance de la mano de los «mortales’. Siempre implicados con los fines solidarios, los Jiménez mostrarán su repertorio de retos que incluyen arrastres de autobús y vehículos pesados, una variedad de ejercicios de fuerza, resistencia y elasticidad y diferentes formas de competición. Luis y Bili, que desde hace años se han convertido en embajadores de Astorga con todos sus retos de fuerza por buena parte de la geografía nacional, volverán a demostrar que a pesar del paso de los años siguen igual de vitales y con el mismo talento para hacer lo imposible posible. Y ya van 28 años siendo una parte importante de las fiestas. Son únicos y volverán a demostrarlo ante una Plaza Mayor abarrotada.