Los bancos ofrecen ayudas a los afectados por el fuego

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las entidades financieras han activado medidas para paliar los efectos de los incendios que han afectado a España, con especial atención a la provincia de León y Castilla y León.

Unicaja ha lanzado una línea al 0% de interés y sin comisiones para familias, empresas, agricultores y ganaderos en Castilla y León, Extremadura, Galicia y Andalucía. Ofrece préstamos de rehabilitación, hasta el 80% del proyecto y plazos de hasta cinco años, y anticipos de indemnización, hasta el 90% y hasta 12 meses prorrogables.

Abanca ha donado un millón de euros y ha abierto una cuenta solidaria para poder canalizar aportaciones, por otro lado, ha desplegado distintos tipos de planes de apoyo desde Abanca Agro y Abanca Seguros, en colaboración con Afundación, para atender urgencias en hogares y explotaciones.

Cajamar, por su parte, ha habilitado una línea de financiación por veinte millones de euros para ayudar a las empresas y familias afectadas. Esta facilita el anticipo de indemnizaciones y ofrece apoyo específico para los agricultores y ganaderos, incluyendo financiación de la póliza de Agroseguro y aplazamientos al 0%.

Banco Sabadell ha activado una línea de cuarenta y cinco millones de euros con condiciones preferentes y sin comisiones, con foco en Galicia, Asturias, Madrid, Castilla y León y Extremadura. Incluye, además, anticipos de indemnización al 0% durante 12 meses y una amplia red de directores y profesionales especializados para el sector primario.

BBVA ha puesto a disposición treinta millones de euros en financiación para particulares, pymes y explotaciones agrarias en las zonas afectadas, con ausencia de comisiones y flexibilidad en plazos. BBVA Allianz ofrecerá un teléfono específico de atención para los asegurados.

Las líneas permitirán cubrir gastos inmediatos, reparar viviendas, maquinaria, cultivos y reponer el ganado. Los préstamos contemplan carencias y plazos adaptados, los anticipos reducirán los tiempos de espera por indemnizaciones. Las entidades coordinan con las administraciones y las aseguradoras para agilizar peritajes y pagos. Las asociaciones agrarias recibirán asesoramiento financiero y se priorizará la atención a explotaciones familiares y municipios rurales con daños severos.

Las medidas supondrán a corto plazo un respaldo financiero y social esencial para poder ayudar a los afectados en estos momentos cruciales para la provincia.