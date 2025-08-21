El incendio de Gestoso-Oencia permanece estabilizado tras una noche tranquila sin llamas activas

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El incendio forestal declarado en Gestoso-Oencia (León) se mantiene estabilizado después de una noche "tranquila", sin avance de las llamas y centrada en labores de vigilancia y eliminación de puntos calientes, según ha confirmado este jueves el director técnico del operativo en la zona, Ángel Sánchez.

"Después de los esfuerzos de los últimos días por detener el incendio, y viendo el resultado de la tarde de ayer, la noche ha sido tranquila, con trabajo de vigilancia y de sofocar algún foco aislado", ha indicado, no obstante se mantiene en IGR 2.

Sánchez ha precisado que el fuego "ya no tiene llama" y que durante la noche se han eliminado los puntos calientes detectados. Aun así, ha subrayado que el operativo mantiene tareas de perimetración y de control "ante las posibles reactivaciones que puedan producirse en las próximas horas o días".