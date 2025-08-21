Los habitantes de varias localidades leonesas pueden volver a sus hogares

El polideportivo municipal de La Bañeza ha acogido a los evacuados de los siete pueblos de la Valdería afectados por las llamas.ÁMGELOPEZ

Debido a la mejoría de los incendios, principalmente en los términos municipales de Fasgar y Barniedo, la Subdelegación del Gobierno de León ha confirmado los pueblos que podrán volver a sus hogares:

En el IF Fasgar pueden volver a sus casas las siguientes localidades: Fasgar, Vegapujín, Posada de Omaña, Torrecillo y Barrio de la Puente.

En el IF Barniedo puede volver la localidad de Valverde de la Sierra.

Además, desde el organismo han declarado que las peticiones de los ganaderos en cuanto a alimentación, agua u otros tipos de peticiones urgentes, se realizan a través del número habilitado desde agricultura, que es el 987 58 35 91 o en las Unidades Veterinarias de la provincia, y las entregas de dichas peticiones se hacen en un periodo de 24-48 horas.