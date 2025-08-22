Optimismo sobre la evolución del fuego

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La evolución de los incendios invita al optimismo durante este jueves, según explicaron los responsables de los diferentes operativos de extinción, lo que consolida la mejoría registrada en las dos últimas jornadas, gracias a la caída de las temperaturas y al trabajo del dispositivo. Sin embargo, todavía uno de cada cuatro vecinos que han sido evacuados en las últimas dos semanas está fuera de sus hogares, es decir, alrededor de 2.500 personas en medio centenar de localidades en toda Castilla y León.

En León, «la situación aún sigue siendo todavía complicada y compleja, pero es favorable con respecto a lo que venimos de días de atrás», ha señalado el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, que ha añadido que «si hace una semana estábamos hablando de bolas de fuego que amenazaban a nuestras poblaciones y que arrollaban de una forma imprevista y muy difícil de controlar, ahora mismo estamos en incendios que, aunque tengamos reproducciones y actividad en lo que son los perímetros de alguno de esos incendios, pues estamos en una situación bastante mejor».

La reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado ha abordado la situación actual de los incendios en la provincia, donde en estos momentos se registran cinco incendios de nivel dos del Índice de Gravedad Potencial (IGR), cuatro de nivel uno y dos de nivel cero. A ello se suman otros dos que «se dan por estabilizados, pero que requieren de vigilancia», de forma que se puede hablar de «23 incendios en puntos de la provincia que requieren en mayor o menor magnitud la atención del servicio extinción de incendios». Todos ellos mantienen en estos momentos 27 poblaciones evacuadas, tras desalojar este jueves por la tarde Anllarinos del Sil por el incendio de Anllares del Sil «debido al cambio del viento a media tarde», con 1.523 vecinos.

En cuanto a la situación de los incendios, el de Yeres está «perimetrado», mientras que en el de Llamas de Cabrera «ha habido actividad, fundamentalmente cuando se iba acercando a Corporales», por lo que «es ahí donde se ha trabajado de forma bastante eficaz durante la tarde».

Respecto al de Fasgar, en la zona norte se ha registrado una situación «favorable» aunque « última hora de la tarde ha ido bajando hacia el abedular y la zona de Omaña», donde «se está intentando trabajar». En el caso del foco iniciado de forma presumiblemente accidental en la localidad de Colinas del Campo de Martín Moro Toledano y Igüeña, «tras el susto de ayer por la tarde, hoy se trabajó en la zona sur, donde había más actividad, y en estos momentos se puede decir que está estabilizado» aunque «ha habido problemas hacia hacia la zona norte, donde está un poco más activo».

El incendio de Anllares del Sil es el que a última hora de la tarde de este jueves «ha dado malas noticias», aunque «se puede decir que en la parte que tiene que ver con el Valle de Fornela está contenido y estable», mientras que en el de Gestoso, «que es de gran extensión», «no ha creado el perímetro, que sigue estando controlado y que estar vigilante».

En cuanto al de Barniedo de la Reina, en la zona sur se produjeron reproducciones, pero desde Riaño al límite con Palencia «se mantiene estable el perímetro», aunque «a última hora de la tarde se ha levantado el viento y lo ha llevado de nuevo hacia la zona de Palencia», donde «hay que estar vigilantes».

Sí que «preocupa», según Eduardo Diego, Santa Colomba de Curueño, donde, «posiblemente por una negligencia» se produjo a última hora de la tarde un incendio obligó a destinar medios aéreos y terrestres, mientras que ahora «se intenta liquidar con maquinaria el perímetro con la esperanza de que no dé problemas».

La provincia cuenta todavía con «muchos frentes» pero el delegado de la Junta se mostró optimista al afirmar que «la situación ha mejorado comparando a cómo estaba hace una semana». «Entiendo que estos incendios van a durar días, pero con los medios con los que contamos y con la colaboración del resto de comunidades autónomas, del país e internacional estamos poco a poco volviendo un poco a lo que es la normalidad y a tener incendios de lo que llaman extinguibles», finalizó.