La Junta pagará el alquiler a quienes se queden sin casa

La Junta de Castilla y León pagará el alquiler a las familias que hayan perdido su casa a consecuencia de los incendios forestales de este verano mientras se rehabilita y acondiciona la vivienda dañada y hasta que esta sea de nuevo habitable.

Así lo ha informado este jueves en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno autonómico la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, que ha explicado que esta ayuda se tramitará a través de una adenda del Acuerdo Marco de Servicios Sociales. Concretamente, la Junta ha incluido en las partidas destinadas a emergencia social las ayudas para el pago de alquiler u otra estancia a las familias que se han quedado sin hogar a causa de los incendios y que serán compatibles con las anunciadas por el Ejecutivo autonómico, como los 500 euros por familia desalojada y hasta 184.000 euros por la pérdida de la vivienda.

Como ha explicado la consejera, las ayudas por desalojo y alquiler no requerirán de justificante y valdrá con la mera declaración responsable de los afectados, a los que se buscará fórmulas individualizadas en el caso de haber perdido sus viviendas, desde la ayuda en el alquiler si optan por esta opción o la reubicación en espacios de la Junta, como residencias de mayores.

Tampoco necesitarán presentar las cuentas los negocios que soliciten la ayuda de 5.500 euros por el lucro cesante provocado por los incendios y valdrá tan solo con estar ubicados en uno de los municipios o localidades del listado publicado por la Junta y estar al corriente en el pago de la Seguridad Social.

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, confirmó que el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, comparecerá «gustosamente» ante las Cortes si finalmente es convocado, algo que será decidido este viernes en la Diputación Permanente. "Gustosamente dará explicaciones en ese momento y ese día ante las Cortes de Castilla y León", ha resumido Carriedo. "Así fue en 2022 —cuando se produjeron los graves incendios de la Sierra de la Culebra-, si ahora alguien ha cambiado de opinión tendrá que explicar el motivo", deslizó en referencia a Vox, en aquel momento socio de gobierno del PP en la Junta y ahora fuera del Ejecutivo.