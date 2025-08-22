Cuarenta arrestados por los fuegos mientras siguen críticos los heridos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido en las últimas horas a otras tres personas y ya son 40 los arrestados por su presunta relación con el origen de los incendios forestales registrados en España desde el pasado 1 de junio.

El balance de las actuaciones policiales deja, además, otras 119 personas investigadas por los diferentes incendios, seis más que 24 horas antes, según los datos proporcionados este jueves por el Ministerio del Interior. En concreto, la Policía Nacional ha detenido a diez personas y ha imputado a otras 21, mientras que la Guardia Civil ha arrestado a 30 individuos y otros 98 están investigados.

El balance de detenidos e investigados ha sido actualizado tras la reunión, presidida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del Comité Estatal de Coordinación (Cecod) que ha analizado la situación de los 18 incendios —tres menos que ayer— que siguen activos en distintas comunidades autónomas en situación operativa 2.

Por otra parte, los seis heridos por quemaduras en los incendios de Castilla y León, cuatro en Zamora y dos en León, continúan en estado entre crítico y grave, sin cambios en su evolución, ingresados en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, cinco de ellos, y el sexto en el Hospital Universitario de Getafe (Madrid). El parte médico facilitado este miércoles por la Junta de Castilla y León indica que la mujer de 77 años que ha sido traslada a planta, con un 10 % de la superficie de su cuerpo quemada, continúa ingresada en planta aunque sigue en estado grave, pero estable. Otros tres heridos ingresados en Valladolid están en la Unidad de Quemados del Río Hortega, en estado crítico pero estables. Se trata de una mujer de 56 años, con quemaduras en el 48 % del cuerpo; un hombre de 36 años, con quemaduras en el 50 %, y un hombre de 64 años, con el 35 por ciento afecgtado.