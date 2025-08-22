Última hora | Alerta por ocho incendios graves de León y otros 14 activos en una jornada de desescalada en los pueblos

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El final del viernes acababa con buenas noticias para muchos afectados por los incendios que han tenido que ser desalojados de sus viviendas. Por la tarde la Guardia Civil levantó los desalojos pero mantuvo confinamiento urbano en Colinas, Igüeña, Colinas del Campo de Martín Moro Toledano, Llamas de Cabrera, Noceda de Cabrera y Llamas de Cabrera, según el último parte.

Policía Nacional levantó el desalojo de Peñalba de Santiago que permanecerá con confinamiento urbano y cerrada para visitantes.

Las autoridades ruegan que los vecinos de ambas localidades limiten los desplazamientos dentro del pueblo para no interferir en los trabajos de extinción de incendios.

Tambien se levantan todas las restricciones en Odollo y Santalavilla.

En cuanto al conjunto de Castilla y León, mantenía a las diez de la noche seis incendios en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (ocho si se divide el leonés de Barniedo de la Reina de su foco palentino en Cardaño de Arriba y si se suma el nuevo foco registrado esta semana en Fasgar). Además, hay tres más en nivel 1, tras el descenso a IGR 0 del zamorano de Molezuelas de la Carballeda y su progresión leonesa en Castrocalbón, en el que murieron dos personas y ha calcinado una superficie aproximada de 31.500 hectáreas, y el de Candelario (Salamanca), que llegó a través de Cáceres y se originó en la localidad de Jarilla. Además, otra buena noticia fue el realojo de 345 vecinos de cinco localidades en la comarca de Sanabria, por la mejoría del incendio de Porto (Zamora).

Igualmente, y ante la evolución favorable de la situación de los incendios, se ha permitido el regreso de las familias de San Pedro de Cansoles (Palencia), donde ya han comenzado las tareas de desescombro en la zona, ya que varias viviendas se vieron afectadas. Además, ya se ha autorizado la reapertura de la carretera P-217, que da acceso a Cardaño de Arriba, lo que permite que todos los vecinos puedan volver a sus casas.

Todo en una jornada en la que una avioneta que participaba en el operativo tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en la base de Rosinos de la Requejada (Zamora) tras sufrir daños en un estabilizador, sin que el piloto resultase afectado, y cuya pericia evitó daños personales.

Según el informe al minuto que facilita la herramienta Inforcyl del Servicio de Medio Ambiente, consultado por la Agencia Ical, hay 19 incendios activos en sus diferentes niveles de peligrosidad. Así, los seis incendios forestales en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) en Castilla y León afectan a las provincias de León, Palencia y Zamora. En la provincia leonesa continúan en el máximo rango de gravedad los fuegos de Fasgar, en la comarca de La Magdalena, donde el foco que más preocupa es el más reciente, originado el miércoles en Igüeña, que mantiene desalojada a esta población y a Colinas del Campo de Martín Moro Toledano. Sin embargo, en el flanco norte el fuego evoluciona por una zona de orografía complicada, con riesgo de avance hacia la zona de Tremor.

Otro de los incendios en esta nivel de gravedad es el de Anllares del Sil, en la zona de Vega de Espinareda, que ayer obligó a trabajar de forma rápida para evitar que alcanzara Anllarinos, donde cinco vecinos fueron desalojados, con lo que en estos momentos, los incendios en la provincia mantienen a 1.523 vecinos evacuados de 27 poblaciones.

Por su parte, el de Llamas de la Cabrera -originado también el 8 de agosto, como Anllares y Fasgar-, donde se sigue trabajando en el área de Corporales, así como en la bajada hacia Peñalba, que baja “lentamente”, según explicó el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, con la esperanza de “poder darlo por cerrado cuando llegue a esa zona de valle húmedo”.

A ellos se suman el de Gestoso, que entró por Ourense y se ha centrado en la zona de Oencia, en El Bierzo, y que ya no tiene llama, aunque hay riesgo de reproducciones; y el de Barniedo de la Reina, en el término municipal de Boca de Huérgano, que empeoró en la zona sur y entró de nuevo en la provincia de Palencia (a pesar de ser el mismo incendio, Inforcyl lo divide en dos nomenclaturas, una vez que pasa de una provincia a otra y toma carácter autonómico). En este incendio, el perímetro está sin llama, aunque en la parte palentina presenta problemas de reproducciones, motivo por el que permanece desalojado Cardaño de Arriba.

Además de estos fuegos también se encuentra en nivel 2 el incendio de Porto, en Zamora, en el que la buena noticia hoy es la vuelta a casa de 345 vecinos de cinco localidades: Cerdillo y Murias, pertenecientes al municipio de Trefacio, San Martín de Castañeda, Vigo de Sanabria, pedanías de Galende, y de San Ciprián, del ayuntamiento de San Justo. Todos ellos se suman a las 142 personas que regresaron ayer a sus casas en San Justo, Rábano de Sanabria, Barrio de Rábano y Coso. De esta forma, permanecen desalojadas 130 personas de las localidades de Ribadelago Nuevo y Ribadelago Viejo.

Los trabajos de extinción del incendio forestal se han centrado en asegurar el perímetro del fuego, aunque algunas zonas es “complicado”, principalmente los cañones de Tera y Cárdenas, y en la zona limítrofe con León, donde el fuego alcanzó La Baña, cuya zona se encuentra en nivel 0.

Por otro lado, se contabilizan otros cuatro incendios activos en el nivel 1 del IGR: Yeres, que afectó a Las Médulas, y en el que la Junta ya estudia su reducción a nivel cero del IGR; Paradiña y Canalejas, en la provincia de León, y Candelario, en Salamanca, este último procedente de Extremadura.

Activos, pero en nivel cero, se encuentran otros diez fuegos. Desde hoy, el de Molezuelas de la Carballeda (Zamora), que es el mismo que el de Castrocalbón, y el de Candelario, que es la prolongación del fuego cacereño de Jarilla, ambos descendidos hoy por su mejoría continuada en los últimos días. Desde días precedentes se mantienen los incendios de La Baña, que corresponde con el de Porto, pero en su parte leonesa; Resoba, San Pedro de Cansoles y Brañosera, en Palencia; San Cristóbal de los Mochuelos, en Salamanca; y otro más en Zamora, que corresponden con Castromil, que llegó a estar en nivel 2 tras entrar desde Orense y obligó a cortar la A-52. A ellos se suman los de Terradillos y Morasverdes, declarados este mediodía.

Por último, la Dirección General de Tráfico (DGT) informó que, a estas horas, se encuentran cortadas por el fuego o el humo de los incendios seis carreteras en las provincias de León y Zamora. Son todas vías secundarias y no hay ninguna de titularidad nacional.

De ellas, según la información consultada por la Agencia Ical, cuatro se encuentran en León como la LE-4212, entre Cariseda y Chano; la LE-7311, entre Nogar y Castrillo de Cabrera; la LE-5228, entre Bouzas y Corporales, y la LE-2703, entre Portilla de la Reina y Posada de Valdeón.

El fuego también obliga a cerrar las vías ZA-103, entre San Martín de Castañeda y Laguna de Peces, y la ZA-104, entre esta última localidad zamorana y Ribadelago, ambas en la comarca de Sanabria, en Zamora, por el incendio de Porto.