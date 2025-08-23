León rebaja en cerca de 300 las personas desalojadas con 1.288 en 22 localidades

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

La provincia de León rebajó hoy en cinco las localidades desalojadas en la provincia, con un total de 235personas menos que en días anteriores, de forma que en estos momentos son 22 las localidades evacuadas y 1.288 los vecinos. A ello se suman 372 vecinos confinados en nueve poblaciones.

Así lo resaltó este viernes el delegado territorial de la Juta de Castilla y León en León, Eduardo Diego, quien celebró la “evolución positiva y de avance en la lucha contra la veintena de incendios existentes en la provincia de León, seis de ellos de nivel dos del Índice de Gravedad Potencial (IGR), un incendio de nivel 1 y tres normal, además de once que “se dan por controlados aunque haya que tener vigilancia para que no se reactiven”.

En el caso del de Llamas de Cabrera, Diego confirmó que la situación “ha sido positiva”, de forma que “no hay riesgo de extensión”, tras unos trabajos centrados en la zona de Espinoso de Compludo, donde “ha habido reproducciones”, de igual forma que sucedió en la de Corporales y en la zona de Peñalba de Santiago, donde “de alguna forma se ha controlado”, lo que permite que los vecinos de Peñalba de Santiago puedan regresar a sus casas, aunque quedarán confinados.

En el incendio de Fasgar, donde se registró en días pasado un segundo foco, presumiblemente intencionado, en Colinas del Campo de Martín Moro Toledano, a lo largo de la jornada “se ha ido dirigiendo hacia el valle de Tremor, donde se está haciendo un trabajo de anclaje sobre una mina a cielo abierto para, una vez que se acerque a ese punto, atacarlo de forma definitiva”. El delegado territorial detalló que, no obstante, en la zona de Colinas del Campo, “se puede considerar en fase de estabilización entre la carretera desde Igüeña”.

Respecto al incendio de Anllares del Sil, Eduardo Diego lamentó que “de momento no se ha podido estabilizar”, ya que existe una reproducción en la zona de Argayo del Sil, “donde se ha ido trabajando toda la tarde,” que evoluciona en dirección a esta población, que ya está evacuada desde hace tres días. Durante la tarde se ejecutó una maniobra de contención con medios aéreos, pero “sigue activo”. En el flanco norte, que tiene que ver con el Valle de Fornela, “se ha trabajado con medios aéreos y terrestres y se va a seguir en esa actividad contra incendios a lo largo del día de mañana”.

Por su parte, en el incendio de Gestoso, en el municipio de Oencia, “el perímetro es estable, sin incremento de superficie de quemada”, pero a lo largo del día de hoy ha habido diferentes reproducciones, lo que exige “que los vecinos de los diferentes pueblos de este municipio y también de Sobrado sigan evacuados.

Por su parte, en el de Barniedo de la Reina, en la zona que va hacia Picos de Europa, el perímetro también está estabilizado, aunque se han dado numerosas reproducciones en la zona sur de Riaño hacia Valverde de la Sierra y “ha producido diferentes momentos de mucho humo que han obligado a confinar en sus domicilios durante la tarde a los vecinos de Espejos de la Reina”.