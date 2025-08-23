Diario de León

Pajares de los Oteros disfruta del buen vino y el fútbol: las imágenes

Natichu, consejera delegada del club, ha sido la encargada de ejercer de pregonera de la feria, dando el pistoletazo de salida a la cata de los mejores vinos de la tierra

Virginia Moran

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

Pajares de los Oteros ha inaugurado este viernes una nueva edición de la Feria del Prieto Picudo, un evento que se alargará durante todo el fin de semana y que este año viene con un protagonismo especial para la Cultural, que tendrá una edición especial de botellas de vino en homenaje al ascenso del equipo leonés a la Segunda División. Natichu, consejera delegada del club, ha sido la encargada de ejercer de pregonera de la feria, dando el pistoletazo de salida a la cata de los mejores vinos de la tierra.

La tarde del viernes ya comenzó futbolera, con la celebración del torneo y el posterior ágape de choripanceta al prieto picudo con una fiesta con música en vivo.

Virginia Moran

Feria del Vino de Pajares de los Oteros

Virginia Moran

Feria del Vino de Pajares de los Oteros

Virginia Moran

Feria del Vino de Pajares de los Oteros

Virginia Moran

Feria del Vino de Pajares de los Oteros

Virginia Moran

Feria del Vino de Pajares de los Oteros

Virginia Moran

Feria del Vino de Pajares de los Oteros

Virginia Moran

Feria del Vino de Pajares de los Oteros

Virginia Moran

Feria del Vino de Pajares de los Oteros

Virginia Moran

Feria del Vino de Pajares de los Oteros

Virginia Moran

Feria del Vino de Pajares de los Oteros

Virginia Moran

Feria del Vino de Pajares de los Oteros

Virginia Moran

Feria del Vino de Pajares de los Oteros

Virginia Moran

Feria del Vino de Pajares de los Oteros

Virginia Moran

Feria del Vino de Pajares de los Oteros

Virginia Moran

Feria del Vino de Pajares de los Oteros

Virginia Moran

Feria del Vino de Pajares de los Oteros

Virginia Moran

Feria del Vino de Pajares de los Oteros

Virginia Moran

Feria del Vino de Pajares de los Oteros

Virginia Moran

Feria del Vino de Pajares de los Oteros

Virginia Moran

Feria del Vino de Pajares de los Oteros

Virginia Moran

Feria del Vino de Pajares de los Oteros

Virginia Moran

Feria del Vino de Pajares de los Oteros

Virginia Moran

Feria del Vino de Pajares de los Oteros

Virginia Moran

Feria del Vino de Pajares de los Oteros

Virginia Moran

Feria del Vino de Pajares de los Oteros

Virginia Moran

Feria del Vino de Pajares de los Oteros

Virginia Moran

Feria del Vino de Pajares de los Oteros

Virginia Moran

Feria del Vino de Pajares de los Oteros

tracking