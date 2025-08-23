Pajares de los Oteros disfruta del buen vino y el fútbol: las imágenes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Pajares de los Oteros ha inaugurado este viernes una nueva edición de la Feria del Prieto Picudo, un evento que se alargará durante todo el fin de semana y que este año viene con un protagonismo especial para la Cultural, que tendrá una edición especial de botellas de vino en homenaje al ascenso del equipo leonés a la Segunda División. Natichu, consejera delegada del club, ha sido la encargada de ejercer de pregonera de la feria, dando el pistoletazo de salida a la cata de los mejores vinos de la tierra.

La tarde del viernes ya comenzó futbolera, con la celebración del torneo y el posterior ágape de choripanceta al prieto picudo con una fiesta con música en vivo.