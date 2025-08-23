Estos son los pueblos que optarán a las ayudas de la Junta por haber sido afectadas por el fuego
En concreto, en la provincia de León se trata de 148 localidades afectadas, en 45 municipios
El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicó hoy una orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, con el listado de términos municipales y localidades de Castilla y León afectados por grandes incendios forestales durante el verano de 2025. En total, son, hasta la fecha, 245, repartidos por las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca y Zamora.
La orden recogió, según la Agencia Ical, que, ante la situación extraordinaria y excepcional generada por los incendios forestales en Castilla y León, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el pasado miércoles el acuerdo por el que se programan actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por las llamas en las últimas semanas.
Son los siguientes:
León, Alija del Infantado, Alija del Infantado
León, Alija del Infantado, La Nora del Río
León, Alija del Infantado, Ozaniego (despoblado)
León, Alija del Infantado, Puente de la Vizana (despoblado)
León, Almanza, Calaveras de Abajo
León, Almanza, Calaveras de Arriba
León, Almanza, Canalejas
León, Arganza, Espanillo
León, Benuza, Llamas de Cabrera
León, Benuza, Pombriego
León, Benuza, Santalavilla
León, Boca de Huérgano, Barniedo de la Reina
León, Boca de Huérgano, Llánaves de la Reina
León, Boca de Huérgano, Los Espejos de la Reina
León, Boca de Huérgano, Portilla de la Reina
León, Boca de Huérgano, Valverde de la Sierra
León, Boca de Huérgano, Villafrea de la Reina
León, Borrenes, La Chana
León, Borrenes, Orellán
León, Borrenes, Voces
León, Burón, Casasuertes
León, Cacabelos, Villabuena
León, Carucedo, Carucedo
León, Carucedo, Las Médulas
León, Castrillo de Cabrera, Castrillo de Cabrera
León, Castrillo de Cabrera, Marrubio
León, Castrillo de Cabrera, Noceda de Cabrera
León, Castrillo de Cabrera, Odollo
León, Castrillo de Cabrera, Saceda
León, Castrocalbón, Calzada de la Valdería
León, Castrocalbón, Castrocalbón
León, Castrocalbón, Felechares de la Valdería
León, Castrocalbón, San Félix de la Valdería
León, Castrocontrigo, Pinilla de la Valdería
León, Castrocontrigo, Pobladura de Yuso
León, Cea, Monte de Riocamba (despoblado)
León, Cebrones del Río, San Juan de Torres
León, Destriana, Destriana
León, Destriana, Robledino de la Valduerna
León, Destriana, Robledo de la Valduerna
León, Encinedo, La Baña
León, Igüeña, Colinas del Campo de Martín Moro
León, Igüeña, Igüeña
León, Lucillo, Boisán
León, Lucillo, Busnadiego
León, Lucillo, Chana de Somoza
León, Lucillo, Filiel
León, Lucillo, Lucillo
León, Lucillo, Molinaferrera
León, Lucillo, Piedras Albas
León, Lucillo Pobladura de la Sierra
León, Molinaseca, Acebo
León, Molinaseca, Riego de Ambrós
León, Murias de Paredes, Barrio de la Puente
León, Murias de Paredes, Fasgar
León, Murias de Paredes, Posada de Omaña
León, Murias de Paredes, Torrecillo
León, Murias de Paredes, Vegapujín
León, Oencia, Arnadelo
León, Oencia, Arnado
León, Oencia, Castropetre
León, Oencia, Gestoso
León, Oencia, Leiroso
León, Oencia, Lusio
León, Oencia, Oencia
León, Oencia, Sanvitul
León, Oencia, Villarrubín
León, Oseja de Sajambre Oseja, de Sajambre
León, Palacios de la Valduerna, Palacios de la Valduerna
León, Palacios de la Valduerna, Ribas de la Valduerna
León, Palacios del Sil, Salientes
León, Palacios del Sil, Susañe del Sil
León, Palacios del Sil, Valdeprado
León, Páramo del Sil, Anllares del Sil
León, Páramo del Sil, Anllarinos del Sil
León, Páramo del Sil, Argayo del Sil
León, Peranzanes, Cariseda
León, Peranzanes, Chano
León, Peranzanes, Faro
León, Peranzanes, Guímara
León, Peranzanes, Peranzanes
León, Peranzanes, Trascastro
León, Ponferrada, Bouzas
León, Ponferrada, Carracedo de Compludo
León, Ponferrada, Compludo
León, Ponferrada, Espinoso de Compludo
León, Ponferrada, Manzanedo de Valdueza
León, Ponferrada, Montes de Valdueza
León, Ponferrada, Palacios de Compludo
León, Ponferrada, Peñalba de Santiago
León, Ponferrada, San Cristóbal de Valdueza
León, Posada de Valdeón, Caín de Valdeón
León, Posada de Valdeón, Caldevilla de Valdeón
León, Posada de Valdeón, Cordiñanes de Valdeón
León, Posada de Valdeón, Los Llanos de Valdeón
León, Posada de Valdeón, Posada de Valdeón
León, Posada de Valdeón, Prada de Valdeón
León, Posada de Valdeón, Santa Marina de Valdeón
León, Posada de Valdeón, Soto de Valdeón
León, Pozuelo del Páramo, Altobar de la Encomienda
León, Priaranza del Bierzo, Ferradillo
León, Puente de Domingo, Flórez Yeres
León, Quintana del Marco, Genestacio de la Vega
León, Quintana del Marco, Quintana del Marco
León, Quintana, y Congosto Herreros de Jamuz
León, Quintana y Congosto, Palacios de Jamuz
León, Quintana y Congosto, Quintana y Congosto
León, Quintana y Congosto, Quintanilla de Flórez
León, Quintana y Congosto, Tabuyuelo de Jamuz
León, Quintana y Congosto, Torneros de Jamuz
León, Riaño, Riaño
León, Riego de la Vega, Castrotierra de la Valduerna
León, San Esteban de Nogales, San Esteban de Nogales
León, Santa Colomba de Somoza, Andiñuela
León, Santa Colomba de Somoza, Foncebadón
León, Santa Colomba de Somoza, Manjarín (despoblado)
León, Santa Colomba de Somoza, Prada de la Sierra (despoblado)
León, Santa Colomba de Somoza, Santa Colomba de Somoza
León, Santa Colomba de Somoza, Santa Marina de Somoza
León, Santa Colomba de Somoza, Tabladillo
León, Santa Colomba de Somoza, Turienzo de los Caballeros
León, Santa Colomba de Somoza, Valdemanzanas
León, Santa Colomba de Somoza, Villar de Ciervos
León, Santa Elena de Jamuz, Jiménez de Jamuz
León, Santa Elena de Jamuz, Santa Elena de Jamuz
León, Santa Elena de Jamuz ,Villanueva de Jamuz
León, Sobrado, Cabarcos
León, Sobrado, Cabeza de Campo
León, Sobrado, La Ribera
León, Sobrado, Santo Tirso de Cabarcos
León, Sobrado, Sobredo
León, Truchas, Corporales
León, Valderrueda, La Espina
León, Valderrueda, Valcuende
León, Vega de Espinareda, San Pedro de Olleros
León, Villablino, Caboalles de Abajo
León, Villablino, Orallo
León, Villablino, Sosas de Laciana
León, Villablino, Villablino
León, Villafranca del Bierzo, Paradiña
León, Villafranca del Bierzo, Pobladura de Somoza
León, Villamontán de la Valduerna, Fresno de la Valduerna
León, Villamontán de la Valduerna, Miñambres de la Valduerna
León, Villamontán de la Valduerna, Posada y Torre de la Valduerna
León, Villamontán de la Valduerna, Redelga de la Valduerna
León, Villamontán de la Valduerna, Valle de la Valduerna
León, Villamontán de la Valduerna, Villalís de la Valduerna
León, Villamontán de la Valduerna, Villamontán de la Valduerna