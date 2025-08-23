Estos son los pueblos que optarán a las ayudas de la Junta por haber sido afectadas por el fuego

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicó hoy una orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, con el listado de términos municipales y localidades de Castilla y León afectados por grandes incendios forestales durante el verano de 2025. En total, son, hasta la fecha, 245, repartidos por las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca y Zamora.

La orden recogió, según la Agencia Ical, que, ante la situación extraordinaria y excepcional generada por los incendios forestales en Castilla y León, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el pasado miércoles el acuerdo por el que se programan actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por las llamas en las últimas semanas.

En concreto, en la provincia de León se trata de 148 localidades afectadas, en 45 municipios.

Son los siguientes:

León, Alija del Infantado, Alija del Infantado

León, Alija del Infantado, La Nora del Río

León, Alija del Infantado, Ozaniego (despoblado)

León, Alija del Infantado, Puente de la Vizana (despoblado)

León, Almanza, Calaveras de Abajo

León, Almanza, Calaveras de Arriba

León, Almanza, Canalejas

León, Arganza, Espanillo

León, Benuza, Llamas de Cabrera

León, Benuza, Pombriego

León, Benuza, Santalavilla

León, Boca de Huérgano, Barniedo de la Reina

León, Boca de Huérgano, Llánaves de la Reina

León, Boca de Huérgano, Los Espejos de la Reina

León, Boca de Huérgano, Portilla de la Reina

León, Boca de Huérgano, Valverde de la Sierra

León, Boca de Huérgano, Villafrea de la Reina

León, Borrenes, La Chana

León, Borrenes, Orellán

León, Borrenes, Voces

León, Burón, Casasuertes

León, Cacabelos, Villabuena

León, Carucedo, Carucedo

León, Carucedo, Las Médulas

León, Castrillo de Cabrera, Castrillo de Cabrera

León, Castrillo de Cabrera, Marrubio

León, Castrillo de Cabrera, Noceda de Cabrera

León, Castrillo de Cabrera, Odollo

León, Castrillo de Cabrera, Saceda

León, Castrocalbón, Calzada de la Valdería

León, Castrocalbón, Castrocalbón

León, Castrocalbón, Felechares de la Valdería

León, Castrocalbón, San Félix de la Valdería

León, Castrocontrigo, Pinilla de la Valdería

León, Castrocontrigo, Pobladura de Yuso

León, Cea, Monte de Riocamba (despoblado)

León, Cebrones del Río, San Juan de Torres

León, Destriana, Destriana

León, Destriana, Robledino de la Valduerna

León, Destriana, Robledo de la Valduerna

León, Encinedo, La Baña

León, Igüeña, Colinas del Campo de Martín Moro

León, Igüeña, Igüeña

León, Lucillo, Boisán

León, Lucillo, Busnadiego

León, Lucillo, Chana de Somoza

León, Lucillo, Filiel

León, Lucillo, Lucillo

León, Lucillo, Molinaferrera

León, Lucillo, Piedras Albas

León, Lucillo Pobladura de la Sierra

León, Molinaseca, Acebo

León, Molinaseca, Riego de Ambrós

León, Murias de Paredes, Barrio de la Puente

León, Murias de Paredes, Fasgar

León, Murias de Paredes, Posada de Omaña

León, Murias de Paredes, Torrecillo

León, Murias de Paredes, Vegapujín

León, Oencia, Arnadelo

León, Oencia, Arnado

León, Oencia, Castropetre

León, Oencia, Gestoso

León, Oencia, Leiroso

León, Oencia, Lusio

León, Oencia, Oencia

León, Oencia, Sanvitul

León, Oencia, Villarrubín

León, Oseja de Sajambre Oseja, de Sajambre

León, Palacios de la Valduerna, Palacios de la Valduerna

León, Palacios de la Valduerna, Ribas de la Valduerna

León, Palacios del Sil, Salientes

León, Palacios del Sil, Susañe del Sil

León, Palacios del Sil, Valdeprado

León, Páramo del Sil, Anllares del Sil

León, Páramo del Sil, Anllarinos del Sil

León, Páramo del Sil, Argayo del Sil

León, Peranzanes, Cariseda

León, Peranzanes, Chano

León, Peranzanes, Faro

León, Peranzanes, Guímara

León, Peranzanes, Peranzanes

León, Peranzanes, Trascastro

León, Ponferrada, Bouzas

León, Ponferrada, Carracedo de Compludo

León, Ponferrada, Compludo

León, Ponferrada, Espinoso de Compludo

León, Ponferrada, Manzanedo de Valdueza

León, Ponferrada, Montes de Valdueza

León, Ponferrada, Palacios de Compludo

León, Ponferrada, Peñalba de Santiago

León, Ponferrada, San Cristóbal de Valdueza

León, Posada de Valdeón, Caín de Valdeón

León, Posada de Valdeón, Caldevilla de Valdeón

León, Posada de Valdeón, Cordiñanes de Valdeón

León, Posada de Valdeón, Los Llanos de Valdeón

León, Posada de Valdeón, Posada de Valdeón

León, Posada de Valdeón, Prada de Valdeón

León, Posada de Valdeón, Santa Marina de Valdeón

León, Posada de Valdeón, Soto de Valdeón

León, Pozuelo del Páramo, Altobar de la Encomienda

León, Priaranza del Bierzo, Ferradillo

León, Puente de Domingo, Flórez Yeres

León, Quintana del Marco, Genestacio de la Vega

León, Quintana del Marco, Quintana del Marco

León, Quintana, y Congosto Herreros de Jamuz

León, Quintana y Congosto, Palacios de Jamuz

León, Quintana y Congosto, Quintana y Congosto

León, Quintana y Congosto, Quintanilla de Flórez

León, Quintana y Congosto, Tabuyuelo de Jamuz

León, Quintana y Congosto, Torneros de Jamuz

León, Riaño, Riaño

León, Riego de la Vega, Castrotierra de la Valduerna

León, San Esteban de Nogales, San Esteban de Nogales

León, Santa Colomba de Somoza, Andiñuela

León, Santa Colomba de Somoza, Foncebadón

León, Santa Colomba de Somoza, Manjarín (despoblado)

León, Santa Colomba de Somoza, Prada de la Sierra (despoblado)

León, Santa Colomba de Somoza, Santa Colomba de Somoza

León, Santa Colomba de Somoza, Santa Marina de Somoza

León, Santa Colomba de Somoza, Tabladillo

León, Santa Colomba de Somoza, Turienzo de los Caballeros

León, Santa Colomba de Somoza, Valdemanzanas

León, Santa Colomba de Somoza, Villar de Ciervos

León, Santa Elena de Jamuz, Jiménez de Jamuz

León, Santa Elena de Jamuz, Santa Elena de Jamuz

León, Santa Elena de Jamuz ,Villanueva de Jamuz

León, Sobrado, Cabarcos

León, Sobrado, Cabeza de Campo

León, Sobrado, La Ribera

León, Sobrado, Santo Tirso de Cabarcos

León, Sobrado, Sobredo

León, Truchas, Corporales

León, Valderrueda, La Espina

León, Valderrueda, Valcuende

León, Vega de Espinareda, San Pedro de Olleros

León, Villablino, Caboalles de Abajo

León, Villablino, Orallo

León, Villablino, Sosas de Laciana

León, Villablino, Villablino

León, Villafranca del Bierzo, Paradiña

León, Villafranca del Bierzo, Pobladura de Somoza

León, Villamontán de la Valduerna, Fresno de la Valduerna

León, Villamontán de la Valduerna, Miñambres de la Valduerna

León, Villamontán de la Valduerna, Posada y Torre de la Valduerna

León, Villamontán de la Valduerna, Redelga de la Valduerna

León, Villamontán de la Valduerna, Valle de la Valduerna

León, Villamontán de la Valduerna, Villalís de la Valduerna

León, Villamontán de la Valduerna, Villamontán de la Valduerna