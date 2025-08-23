El incendio de Yeres desciende a nivel 0, pero en Igüeña el fuego se encamina a Tremor

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La provincia de León mantiene este sábado varios incendios forestales de especial relevancia, aunque con evoluciones diferentes según las zonas, así, mientras que el incendio de Yeres ha descendido ya a nivel 0 de peligrosidad (IGR 0) tras estabilizarse el perímetro y quedar sin llama activa, otros, como el de Igüeña han avanzado a Tremor.

En cambio, en el sector de Llamas de Cabrera se mantiene el nivel 2 (IGR 2) por riesgo a la población después de que durante la noche el perímetro se haya mantenido estable, aunque se registraron pequeñas reactivaciones en Corporales.

La previsión apunta a posibles reproducciones durante la jornada, por lo que los equipos continúan en labores de liquidación y vigilancia activa, han informado este sábado los técnicos.

Los incendios de Fasgar (Murias de Paredes) e Igüeña también permanecen en nivel 2, bajo una dirección técnica unificada dada su cercanía.

El frente ha registrado reproducciones en zonas altas de colinas, que los medios terrestres y aéreos tratan de contener, aunque el viento del suroeste está favoreciendo su avance hacia Tremor y Vegapujín.

En este foco se prevé que el incremento de la intensidad del viento a lo largo de la tarde complique los trabajos de extinción.

En el área de Anllares, Susañe y Valdeprado la situación continúa igualmente en nivel 2, con un frente activo en la zona norte que avanza hacia Trascastro y el límite con Asturias.

El fuego afecta a masas de pinar en Argayo y está siendo combatido con medios aéreos y terrestres.

Finalmente, el incendio de Gestoso, también en nivel 2, pasó una noche tranquila con alguna reactivación en el norte, sofocada mediante tendidos de mangueras y se prevé que su evolución sea favorable, aunque se mantiene la vigilancia con apoyo de medios aéreos y terrestres.