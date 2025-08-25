Diario de León

El incendio de Molinaseca, en fotos

También obligó a evacuar a los vecinos a los que el domingo se autorizó el realojo en Fasgar, Vegapujín, Posada de Omaña, Torrecillo y Barrio de la Puente

Ana F. Barredo

Publicado por
ICAL

Creado:

Actualizado:

Los incendios forestales de nivel dos del Índice de Gravedad Potencial (IGR) surgidos el domingo en Garaño, en el término municipal de Soto y Amío, y en Molinaseca, en la comarca del Bierzo, han obligado a desalojar a un total de cinco localidades. Concretamente, se trata de Molinaseca, cuyos vecinos son trasladados a Ponferrada, y, en el caso del primero de los dos fuegos, los evacuados son Viñayo, Piedrasecha, Portilla de Luna, Sagüera de Luna.

Por otra parte, la reactivación del incendio forestal, también de nivel 2 del IGR, iniciado el 8 de agostó, también obligó a evacuar a los vecinos a los que el domingo se autorizó el realojo en Fasgar, Vegapujín, Posada de Omaña, Torrecillo y Barrio de la Puente, que son trasladados a Riello.

