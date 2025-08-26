Alarma extrema en León por grave riesgo de incendios entre el 27 y el 29 de agosto

Publicado por EP Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha declarado situación de alerta para la Comunidad y alarma "extrema" para 18 municipios de las provincias de León (14) y Zamora (cuatro) por riesgo meteorológico de incendios forestales entre los días 27 y 29 de agosto.

La resolución, fechada el 25 de agosto y publicada este martes en el Boletín Oficial de Castilla y León recogida por Europa Press, se suma así a otras anteriores en las que se declaró la alerta y la alarma extrema para diferentes municipios con la adopción de una serie de medidas excepcionales en relación con la problemática de incendios forestales y su riesgo.

Según la resolución, las predicciones más actualizadas para los días 27 al 29 de agosto indican la continuación de condiciones meteorológicas adversas en estas condiciones excepcionales, que no muestran una evolución favorable suficiente como para evitar que el estrés hídrico de la vegetación siga siendo extremo después de muchos días con meteorología desfavorable.

Asimismo, esta resolución de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, señala que la ocurrencia de incendios especialmente agresivos de esta última semana genera unas condiciones locales especialmente adversas en el entorno de estos y todo ello aumenta considerablemente el peligro de reproducciones o reactivaciones de los extensos perímetros en que se está trabajando, el peligro de ocurrencia de nuevos incendios forestales en las mismas zonas y el riesgo para las personas y bienes, dado el comportamiento extraordinariamente virulento con el que se están desarrollando.

Así, estas circunstancias extraordinarias y excepcionales hacen necesario continuar con la adopción de medidas oportunas en toda la Comundiad y, especialmente, en las zonas afectadas por incendios y sus proximidades, para la regulación de las actividades que tienen mayor probabilidad de originar incendios y con el fin de salvaguardar la seguridad de las personas y garantizar la eficacia de los trabajos de extinción y la seguridad de los operativos que se desenvuelven en la zona.

Ante estas circunstancias, se declara la alerta en toda la Comunidad entre los días 27 y 29 de agosto, cuando serán de aplicación las medidas preventivas extraordinarias que establece la Orden FYM/510/2013, de 25 de junio, por la que se regula el uso del fuego y se establecen medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales en Castilla y León.

En concreto, se prohíbe encender fuego en el monte en todo tipo de espacios abiertos, así como en zonas recreativas y de acampada, incluso en las zonas habilitadas para ello; el uso de barbacoas en espacios abiertos, incluyendo aquellas autorizadas; la suspensión de todas las autorizaciones para el uso del fuego que se hayan otorgado; también se prohíbe la introducción y uso de material pirotécnico y se suspenden las autorizaciones para el lanzamiento de cohetes o artefactos de cualquier clase que contengan fuego.

De la misma forma, no estará permitido el uso de maquinaria en el monte y la franja de 400 metros que lo circunda, cuyo funcionamiento habitual genere fuego, deflagración, chispas o descargas eléctricas, tales como sopletes, soldadores, radiales, etcétera.

Fuera de esta prohibición queda el uso de maquinaria en actuaciones de emergencia e interés general, destinadas a la reparación urgente de infraestructuras públicas, servicios de energía eléctrica, gas natural, telecomunicaciones, etcétera, siempre y cuando se comunique a los servicios territoriales de Medio Ambiente y se realicen conforme a las medidas establecidas.

Por otro lado, se ha declarado la "alarma extrema" en los municipios leoneses de Acebedo, Barrios de Luna, Boca de Huérgano, Burgón, Carrocera, Encinedo, Igüeña, Murias de Paredes, Palacios del Sil, Páramo del Sil, Peranzanes, Posada de Valdeón, Riaño y Soto y Amio, así como en las zamoranas de Galende, Porto, San Justo y Trefacio.

En este caso de "alarma extrema", las medidas de aplicación supondrán, además de todas las comprendidas para la Comunidad por alerta, la prohibición, durante todo el día, del uso de ahumadores en la actividad apícola, en el monte y la franja de 400 metros que lo circunda y del uso de maquinaria que genere o pueda generar deflagraciones chispas o descargas eléctricas y cualquier tipo de trabajo o actividad que pueda originar incendios en el monte y en los terrenos situados en la franja de 400 metros de ancho que lo circunda.

También se prohíbe el tránsito y la estancia en los montes de personas y vehículos, salvo el acceso a la propiedad, el desarrollo de las actividades profesionales, el acceso a los entornos urbanos, las actuaciones de emergencia o interés general o los trabajos de vigilancia y extinción de incendios forestales.

La resolución produce efectos desde las 00.00 horas del 27 de agosto hasta las 23.59 del 29 de agosto de 2025.