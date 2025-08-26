Estos son los territorios declarados 'zona catastrófica' por incendios e inundaciones

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El Consejo de Ministros ha acordado en su reunión de este martes la declaración de "zonas afectadas por emergencia" territorios correspondiente a 16 de las 17 comunidades autónomas, con la única excepción del País Vasco. Se trata de emergencias ocurridas entre el 23 de junio y el 25 de agosto provocadas por 113 incendios y cinco territorios afectados por fuertes lluvias a finales del mes de junio.

"Aunque el episodio de emergencia no ha concluido, es evidente que estamos ante una de las mayores catástrofes medioambientales de los últimos años y que los daños personales en infraestructuras y en bienes públicos y privados, sin duda alguna, son elevados", ha explicado en rueda de prensa el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la reunión del Consejo de Ministros.

La declaración de emergencia se produce sin tener conocimiento aún de los daños provocados por los incendios. Y, en este sentido, Marlaska ha destacado la importancia de abrir el mecanismo de ayuda para los damnificados "cuanto antes para que puedan recuperar cierta normalidad", pero ha incidido en alusión a los incendios que la "emergencia aún no se ha dado por cerrada".

La declaración de emergencia afecta a los territorios afectados por las tres olas de incendios registrados este verano, la primera a finales de junio, la segunda el 7 de julio y la tercera, que se inició el pasado 8 de agosto y en la que aún permanecen activos varios focos. Marlaska ha recordado que la última ha coincidido con la "ola de calor más intensa desde que hay registros con una temperatura media superior a los 4,6 grados a lo que es habitual en esta época del año y siendo la más larga de este periodo".

Ha repasado los medios y recursos movilizados por el Gobierno para hacer frente a la última ola de incendios y ha garantizado que "las instituciones van a tener en todo momento a su lado al Gobierno y van a tener todas las ayudas necesarias para la mayor recuperación posible de las zonas afectadas por la catástrofe".

Ha trasladado, asimismo, a las familias de las personas fallecidas sus condolencias y el reconocimiento "a los miles de hombres y mujeres que están trabajando en una situación que, dada la duración de esta emergencia, llegan al agotamiento, a la extenuación pero que siguen ahí hasta el final", en alusión a efectivos de bomberos forestales, UME, agentes medioambientales, Protección Civil, policías locales, Ejercito, Guadia Civil, Policía Nacional y voluntarios, entre otros.

En León, ocho

El Consejo de Ministros aprobaba este martes, a propuesta del Ministerio del Interior, la declaración de cinco zonas en Castilla y León como gravemente afectadas por los incendios forestales, repartidas en las provincias de León, Palencia, Valladolid y Ávila. El Gobierno habilitó el procedimiento para que todos los damnificados soliciten las ayudas de distinto tipo previstas en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.

En León han sido declaradas zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil aquellas en las que se produjeron los incendios de Quintana del Castillo, Orallo-Villablino, Villafranca del Bierzo, Barniedo de la Reina-Boca de Huérgano, Canalejas-Almanza, Anllares del Sil e Igüeña.

Desde el pasado 24 de junio, el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior ha sido informado de 121 emergencias de protección civil, de las que 114 corresponden a incendios forestales en situación operativa 1 o 2 registrados en las comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalunya, Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Illes Balears, La Rioja, Navarra y Región de Murcia.

El acuerdo del Consejo de Ministros recoge las ayudas directas competencia del Ministerio del Interior destinadas a paliar daños personales; materiales en vivienda y enseres; gastos de corporaciones locales; en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, y a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes.

También prevé la posibilidad de que el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico apruebe una exención de las tasas para gestiones como duplicados de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados, y también para la expedición del DNI.

Otras medidas competencia de otros ministerios podrán ser determinados beneficios fiscales (Ministerio de Hacienda), medidas laborales y de Seguridad Social (Ministerios de Trabajo y Economía Social, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) y ayudas a las corporaciones locales (Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática) o subvenciones por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación).

Los restantes departamentos ministeriales, en el ámbito de sus competencias, podrán declarar zona de actuación especial así como la emergencia de las obras para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad pública ubicadas en las zonas afectadas por estas emergencias de protección civil.

De igual manera, el Consejo de Ministros reconoce siete supuestos en el conjunto de España relacionados con los episodios de fuertes lluvias, de las que dos de ellas son zonas declaradas como afectadas en Castilla y León.

Hacen referencia a Valladolid, en el caso de lluvias y tormentas ocurridas el 4 de julio de 2025, así como en Burgos a causa de una DANA Peninsular, ocurrida el 11 de julio de 2025.